Кремль отказался «показательно» увольнять Тулеева

Источник: РИА "Новости"

По словам собеседников агентства, если губернатора уволят сейчас, то это будет выглядеть как решение, принятое под давлением. Другой причиной, по которой не планируется «показательная» отставка Тулеева, стало то, что у него «много заслуг».

Во время встречи с родственниками погибших в кемеровском ТЦ Владимир Путин, отвечая на вопрос об отставке Тулеева, заявил, что это «не делается для красного словца на фоне трагедии». Он отметил, что для начала нужно выяснить, кто виноват в случившемся.

Утром 27 марта у здания областной администрации в Кемерове прошел митинг, участники которого требовали от чиновников рассказать правду о пожаре, а также требовали отправить в отставку главу региона. Тулеев на мероприятие не приехал, а протестующих назвал «постоянными бузотерами». В кемеровской администрации пояснили, что кортеж губернатора мешал бы спасательной операции.