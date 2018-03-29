Глава британского МИД сравнил Россию с Раскольниковым

Источник: AP 2018

«Это похоже на начало “Преступления и наказания” в том смысле, что все мы знаем, кто преступник. Вопрос только в том, признается он, или будет пойман», — сказал глава Форин-офиса, выступая на пасхальном банкете, который давал лорд-мэр лондонского Сити.

По мнению Джонсона, Кремль недооценил масштабы международной реакции, которая последовала за обвинениями, выдвинутыми Лондоном в адрес Москвы.

Министр поблагодарил страны, которые присоединились к высылке российских дипломатов.

Он также сравнил нервно-паралитическое вещество «Новичок», которое, по мнению британской стороны, было использовано Россией для покушения на Скрипаля, со световым мечом из «Звездных войн» (съемки седьмого и восьмого эпизодов киноэпопеи проходили в британской студии Pinewood неподалеку от Лондона):

«Это все, что нужно знать о разнице между современной Великобританией и правительством Владимира Путина. Они делают “Новичок”, мы — световые мечи», — сказал Джонсон. «С одной стороны — ужасающее оружие, предназначенное для убийства, с другой — таинственно жужжащий сценический реквизит. Но какое из них в действительности более эффективно в современном мире?.. Какое вызывает восхищение вот уже у третьего поколения детей и приносит нам миллиарды?».

Отравление Сергея Скрипаля

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены 4 марта у торгового центра в городе Солсбери. По версии британского следствия, пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», якобы разработанным в России. Россия все обвинения в связи с «делом Скрипаля» отрицает и напоминает, что еще в 2017 году полностью уничтожила все свое химическое оружие.