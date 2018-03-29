Украина предложила России заключить новый договор о дружбе

По ее словам, новый договор должен предусматривать правовые инструменты решения споров между странами. Зеркаль считает, что отношения с Россией должны выходить из иных реалий, чем это было в 1990-х.

В середине марта украинский МИД подготовил несколько вариантов приостановки действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. Отмечалось, что Киев может пойти как на частичную или полную приостановку, так и на расторжение соглашения.

Договор о дружбе и сотрудничестве между Россией и Украиной был подписан в мае 1997 года. В конце 2008 года документ был продлен еще на 10 лет.