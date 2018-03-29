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06:02 (мск), источник: Baikal-info.ru

Послание губернатора Иркутской области прозвучит 19 апреля

Послание губернатора Сергея Левченко о положении дел в Иркутской области и основных направлениях региональной государственной политики на 2018 год.

Источник: РИА "Новости"

Послание губернатора Сергея Левченко о положении дел в Иркутской области и основных направлениях региональной государственной политики на 2018 год прозвучит 19 апреля. Об этом «Байкал Инфо» сообщили в пресс-службе губернатора и правительства.

Послание пройдёт в рамках сессии Законодательного собрания, на него в Иркутский музыкальный театр, помимо депутатов, традиционно соберутся мэры городов и районов, бизнес-сообщество, общественные деятели и т. д.

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