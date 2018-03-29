Послание губернатора Иркутской области прозвучит 19 апреля
Послание губернатора Сергея Левченко о положении дел в Иркутской области и основных направлениях региональной государственной политики на 2018 год.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Послание губернатора Сергея Левченко о положении дел в Иркутской области и основных направлениях региональной государственной политики на 2018 год.
Послание губернатора Сергея Левченко о положении дел в Иркутской области и основных направлениях региональной государственной политики на 2018 год прозвучит 19 апреля. Об этом «Байкал Инфо» сообщили в
Послание пройдёт в рамках сессии Законодательного собрания, на него в Иркутский музыкальный театр, помимо депутатов, традиционно соберутся мэры городов и районов,
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.