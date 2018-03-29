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05:11 (мск), источник: РИА Новости

Кабмин не поддержал идею депутатов о патриотическом воспитании

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Правительство России не поддерживает внесенный в Госдуму законопроект депутатов о патриотическом воспитании, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на проект отзыва кабмина.

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что законопроект внесли в Госдуму Владимир Шаманов, Анатолий Выборный, Дмитрий Саблин и другие известные единороссы в ноябре 2017 года.

«Законопроектом не определены конкретные механизмы, предложенные нормы уже регулируются другими актами, сказано в проекте отзыва правительства. Оно напоминает, что патриотическое и военно-патриотическое воспитание предусмотрено действующими образовательными стандартами, сейчас реализуется программа на 2016−2020 годы, на нее выделено свыше 1,66 миллиарда рублей», — пишет издание.

Исходя из содержания отзыва, по информации газеты, депутаты не определили виды и уровни образовательных программ, а также объем мероприятий и необходимых бюджетных расходов.

«К тому же депутаты считают, что закон не требует дополнительных расходов, но правительство уверено, что создание уполномоченного органа неизбежно потребует дополнительных денег», — пишут «Ведомости».

Как добавляет газета, в отзыве также указано, что в законопроекте применяются термины, которые не используются в законодательстве.

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