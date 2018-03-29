Добавить денег на санаторное лечение просит премьер-министра Иркутская область
Обращение с просьбой выделить больше бюджетных денег на обеспечение граждан путёвками на
Обращение с просьбой выделить больше бюджетных денег на обеспечение граждан путёвками на
Председатель ЗС Сергей Брилка также поручил комитету по здравоохранению и социальной защите уточнить, с какими трудностями льготники сталкиваются при возмещении транспортных расходов к месту оздоровления. Кроме того, планируется рассмотреть вопрос о необходимости отдельной очереди на
Председатель бюджетного комитета Наталья Дикусарова напомнила, что бесплатные путёвки на
Депутат Анастасия Егорова обратила внимание на ситуацию, когда дети с инвалидностью и их сопровождающие не могут воспользоваться услугой авиатранспорта, чтобы добраться до места
Председатель комитета по
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