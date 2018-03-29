Добавить денег на санаторное лечение просит премьер-министра Иркутская область

Источник: AP 2018

Председатель ЗС Сергей Брилка также поручил комитету по здравоохранению и социальной защите уточнить, с какими трудностями льготники сталкиваются при возмещении транспортных расходов к месту оздоровления. Кроме того, планируется рассмотреть вопрос о необходимости отдельной очереди на санаторно-курортное лечение для детей.

Председатель бюджетного комитета Наталья Дикусарова напомнила, что бесплатные путёвки на санаторно-курортное лечение граждане из льготной категории получают за счёт Фонда социального страхования. По её словам, к депутатам обращаются много пожилых граждан, которые не могут получить путёвки, т.к. из федерального бюджета выделяется недостаточно средств. Депутаты заручились поддержкой правительства и губернатора и решили обратиться к премьер-министру РФ по вопросу увеличения бюджетных ассигнований на обеспечение граждан путёвками на санаторно-курортное лечение.

Депутат Анастасия Егорова обратила внимание на ситуацию, когда дети с инвалидностью и их сопровождающие не могут воспользоваться услугой авиатранспорта, чтобы добраться до места санаторно-курортного лечения. «Многие даже не едут на лечение, не пользуются льготой, потому что доехать крайне проблематично», — сказала она.