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08:29 (мск), источник: Baikal-info.ru

Добавить денег на санаторное лечение просит премьер-министра Иркутская область

Обращение с просьбой выделить больше бюджетных денег на обеспечение граждан путёвками на санаторно-курортное лечение решили отправить председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву депутаты Законодательного собрания Иркутской области на сессии 28 марта 2018 года.

Источник: AP 2018

Председатель ЗС Сергей Брилка также поручил комитету по здравоохранению и социальной защите уточнить, с какими трудностями льготники сталкиваются при возмещении транспортных расходов к месту оздоровления. Кроме того, планируется рассмотреть вопрос о необходимости отдельной очереди на санаторно-курортное лечение для детей.

Председатель бюджетного комитета Наталья Дикусарова напомнила, что бесплатные путёвки на санаторно-курортное лечение граждане из льготной категории получают за счёт Фонда социального страхования. По её словам, к депутатам обращаются много пожилых граждан, которые не могут получить путёвки, т.к. из федерального бюджета выделяется недостаточно средств. Депутаты заручились поддержкой правительства и губернатора и решили обратиться к премьер-министру РФ по вопросу увеличения бюджетных ассигнований на обеспечение граждан путёвками на санаторно-курортное лечение.

Депутат Анастасия Егорова обратила внимание на ситуацию, когда дети с инвалидностью и их сопровождающие не могут воспользоваться услугой авиатранспорта, чтобы добраться до места санаторно-курортного лечения. «Многие даже не едут на лечение, не пользуются льготой, потому что доехать крайне проблематично», — сказала она.

Председатель комитета по социально-культурному законодательству Ирина Синцова предложила также рассмотреть возможность о выделении детской очереди среди общей на санаторно-курортное лечение. Она заметила, своевременное оздоровление иногда способствует разрешению некоторых проблем со здоровьем. В Иркутской области некогда был такой положительный опыт по оздоровлению детей с астмой.

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