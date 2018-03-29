Губернатор Пермского края предложил утверждать субсидируемые авиамаршруты на 3 года

Источник: РИА "Новости"

Господин Решетников подчеркнул эффективность президентского проекта «Безопасные и качественные дороги».

Благодаря федеральной программе, в регионе за 2017 год приведено в порядок 142 км дорог. Ликвидировано 137 из 159 аварийных участков. Год назад в нормативном состоянии было меньше 50% дорог, сейчас — 56%.

Кроме того, по мнению Максима Решетникова, этот проект дает мультипликативный эффект и позволяет перераспределять средства краевого дорожного фонда на другие важные стройки. В 2018 году на реализацию проекта в регионе предполагается направить 2 млрд руб. Это позволит привести в порядок еще 111 км дорог, это 48 объектов, и ликвидировать 26 аварийных участков.

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Также глава Прикамья внес ряд предложений по изменению подхода федерального минтранса относительно взаимодействия с регионами.

В частности, в связи с разными погодными условиями во всех регионах страны губернатор попросил рассмотреть возможность передачи субъектам права устанавливать предельные допустимые весовые параметры: для разных сезонов и категорий грузов.

Также глава Прикамья предложил на федеральном уровне рассмотреть возможность утверждения субсидированных авиамаршрутов на трехлетний период.