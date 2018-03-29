Директором аппарата Общественной палаты региона назначен Роман Овчаренко
Новую структуру, созданную в январе этого года, возглавит Роман Овчаренко.
Новую структуру, созданную в январе этого года, возглавит Роман Овчаренко.
Аппарат Общественной палаты может насчитывать максимальный штат в пять человек, на эту структуру возложено организационное, правовое, аналитическое, информационное, документационное, финансовое и
Роман Овчаренко уроженец г. Зверево и имеет богатый опыт руководящей работы. В 2013 году он попробовал свои силы, замещая начальника службы по обеспечению деятельности комиссии по проведению административной реформы в Ростовской области. Потом он работал руководителем аппарата комиссии по проведению административной реформы правительства Ростовской области.
В 2014 году он сменил на посту Игоря Казарезова и стал заместителем директора департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области.
Кандидат социологических наук, до последнего времени Роман работал в
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