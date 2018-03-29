Директором аппарата Общественной палаты региона назначен Роман Овчаренко

Аппарат Общественной палаты может насчитывать максимальный штат в пять человек, на эту структуру возложено организационное, правовое, аналитическое, информационное, документационное, финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности Общественной палаты.

Роман Овчаренко уроженец г. Зверево и имеет богатый опыт руководящей работы. В 2013 году он попробовал свои силы, замещая начальника службы по обеспечению деятельности комиссии по проведению административной реформы в Ростовской области. Потом он работал руководителем аппарата комиссии по проведению административной реформы правительства Ростовской области.

В 2014 году он сменил на посту Игоря Казарезова и стал заместителем директора департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области.