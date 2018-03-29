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10:14 (мск), источник: РИА Крым

МИД Украины назвал «опасной авантюрой» поездку немецких детей в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар — РИА Новости Крым. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал визит группы школьников и студентов из Германии в Крым.

Источник: РИА "Новости"

«Пропагандисты Кремля привезли в оккупированный Крым немецких детей. Из-за отсутствия консульской и страховой защиты это очень опасная авантюра», — написал Климкин в своем микроблоге в Twitter.

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По его словам, организаторы этой поездки «должны быть привлечены к ответственности».

27 марта в Крым прибыла группа школьников и студентов из Германии для участия в Днях российско-немецкой детской народной дипломатии. Прибывшая в Крым делегация юных народных дипломатов насчитывает 17 человек. Немецкие дети пробудут на полуострове до 2 апреля. Они поучаствовали в торжественном открытии международного проекта «Дни российско-немецкой детской народной дипломатии» в Ялте. Этот проект является частью большого проекта «Академия детской народной дипломатии», направленного на развитие межкультурной коммуникации и содействие укреплению мира.

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