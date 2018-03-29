МИД Украины назвал «опасной авантюрой» поездку немецких детей в Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар — РИА Новости Крым. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал визит группы школьников и студентов из Германии в Крым.
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар — РИА Новости Крым. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал визит группы школьников и студентов из Германии в Крым.
«Пропагандисты Кремля привезли в оккупированный Крым немецких детей.
По его словам, организаторы этой поездки «должны быть привлечены к ответственности».
27 марта в Крым прибыла группа школьников и студентов из Германии для участия в Днях
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