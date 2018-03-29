МИД Украины назвал «опасной авантюрой» поездку немецких детей в Крым

«Пропагандисты Кремля привезли в оккупированный Крым немецких детей. Из-за отсутствия консульской и страховой защиты это очень опасная авантюра», — написал Климкин в своем микроблоге в Twitter.

По его словам, организаторы этой поездки «должны быть привлечены к ответственности».