Пермских чиновников будут проверять на детекторе лжи
В правительстве пообещали, что проверки будут только добровольными.
В правительстве пообещали, что проверки будут только добровольными.
Правительство Пермского края решило купить полиграф для проверки своих сотрудников. Аукцион на приобретение детектора лжи пройдет на сайте госзакупок. Максимальная сумма контракта — 853 тысячи рублей.
Как сказано в техническом задании, полиграфический комплекс должен включать датчики дыхания, мимики лица, двигательной активности и артериального давления, камеру регистрации невербальных реакций. В комплект входит и модуль психодиагностики, обеспечивающий «оперативное получение данных о сильных и слабых сторонах тестируемого, характеристиках его личности, источниках стресса и рекомендации по получению признательных показаний».
— Полиграф будет использоваться для проведения проверок сотрудников, занимающих должности с высокой степенью коррупционного риска, но исключительно на добровольной основе, — сообщили в
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