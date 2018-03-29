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10:22 (мск), источник: Комсомольская правда

Пермских чиновников будут проверять на детекторе лжи

В правительстве пообещали, что проверки будут только добровольными.

Правительство Пермского края решило купить полиграф для проверки своих сотрудников. Аукцион на приобретение детектора лжи пройдет на сайте госзакупок. Максимальная сумма контракта — 853 тысячи рублей.

Как сказано в техническом задании, полиграфический комплекс должен включать датчики дыхания, мимики лица, двигательной активности и артериального давления, камеру регистрации невербальных реакций. В комплект входит и модуль психодиагностики, обеспечивающий «оперативное получение данных о сильных и слабых сторонах тестируемого, характеристиках его личности, источниках стресса и рекомендации по получению признательных показаний».

— Полиграф будет использоваться для проведения проверок сотрудников, занимающих должности с высокой степенью коррупционного риска, но исключительно на добровольной основе, — сообщили в пресс-службе краевого правительства.

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