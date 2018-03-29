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17:53 (мск), источник: Интерфакс

Члена УИК Казани оштрафовали на 2 тыс. рублей за помехи работе избирательной комиссии на выборах президента России

Казань. 29 марта. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — Мировой суд Советского района Казани оштрафовал на 2 тыс. рублей члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса от кандидата в президенты России Г. Явлинского Ольгу Сергееву за препятствия работе участковой избирательной комиссии на выборах президента России, сообщил агентству «Интерфакс-Поволжье» ее защитник Азат Габдульвалеев.

Женщина была привлечена к административной ответственности по ст.5.69 КОАП РФ (вмешательство в осуществление избирательной комиссией, комиссией референдума полномочий, установленных законодательством о выборах и референдумах, либо создание помех участию избирателей, участников референдума в голосовании).

В постановлении суда говорится, что О. Сергеева 18 марта, находясь на избирательном участке N409 в Казани, оскорбляла председателя участковой избирательной комиссии и секретаря, требовала нового подсчета голосов, неоднократно останавливала работу избирательной комиссии, требовала выдать список избирателей, что свидетельствует о вмешательстве в осуществление деятельности избирательной комиссии, повлёкшее нарушение порядка ее работы.

Женщина свою вину не признала и заявила в суде, что не препятствовала работе избирательной комиссии. Она требовала предоставить ей для просмотра журнал о количестве проголосовавших лиц.

«Журнал предоставлялся к просмотру таким образом, что невозможно было просмотреть записи в нем, в частности, цифры, которые были на каждом листе журнала о количестве проголосовавших. Она не успевала записать эти цифры и требовала предоставить возможность ознакомления заново. При подсчете бюллетеней, она также считала, что нарушаются требования законодательства, в связи с чем, высказывала требования», — сказано в постановлении суда.

В результате председатель избирательной комиссии вызвала полицию и О. Сергеева была доставлены в отдел полиции, где на нее был составлен протокол по ст.5.69 КОАП РФ.

В итоге мировой суд признал ее виновной и оштрафовал на 2 тыс. рублей.

Данное решение было обжаловано, однако вторая инстанция — Советский районный суд Казани оставил решение в силе.

Защита намерена обжаловать решение Советского районного суда в Верховный суд Республики Татарстан и в Европейский суд по правам человека.

«Основаниями для Европейского суда будет неоправданное лишение свободы и нарушение прав Ольги Сергеевой на справедливый суд», — добавил ее защитник А. Габдульвалеев.

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