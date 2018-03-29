Свердловские депутаты поддержали отмену прямых выборов мэра Екатеринбурга

Глава города Евгений Ройзман, участвовавший в заседании и ратующий за сохранение выборов, депутатов не убедил. Окончательное решение о судьбе выборов 3 апреля примет Законодательное собрание на своем пленарном заседании. На 2 апреля в городе назначен митинг за сохранение прямых выборов.
Напомним, законопроект внесенный губернатором Евгением Куйвашевым, предполагает отмену прямых выборов мэра и его избрание депутатами городской думы.
Документ носит сложное название «О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2028 «О внесении изменения в статью 5 Закона Свердловской области «Об избрании органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области».
За отмену выборов сегодня проголосовали Ершов Михаил Павлович, Анисимов Владимир Федорович, Коробейников Алексей Александрович, Голованов Михаил Юрьевич и Сухов Анатолий Петрович. Все — единороссы. Не поддержал отмену выборов представитель КПРФ Александр Лодыгин.
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