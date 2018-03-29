Свердловские депутаты поддержали отмену прямых выборов мэра Екатеринбурга

Глава города Евгений Ройзман, участвовавший в заседании и ратующий за сохранение выборов, депутатов не убедил. Окончательное решение о судьбе выборов 3 апреля примет Законодательное собрание на своем пленарном заседании. На 2 апреля в городе назначен митинг за сохранение прямых выборов.