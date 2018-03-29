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11:46 (мск), источник: Комсомольская правда

Покидающему пост новосибирскому министру ЖКХ вручили медаль

Ким Те Су награжден за многолетний добросовестный труд парламентом области.

Источник: Комсомольская правда

На сессии Заксобрания Новосибирской области в четверг, 29 марта, наградили уходящего в отставку временно исполняющего обязанности министра ЖКХ и энергетики региона Те Су Кима.

— Ким Те Су награжден медалью Законодательного Собрания Новосибирской области «Общественное признание» за многолетний добросовестный труд, активную общественную деятельность и большой вклад в социально-экономическое развитие региона, — говорится в постановлении областного парламента.

Также медаль «Общественное признание» в этот день получили профессор кафедры актерского мастерства и режиссуры Новосибирского государственного театрального института Сергей Афанасьев, ректор этого вуза Яна Глембоцкая, ректор Новосибирского института повышения квалификации и переподготовки работников образования Василий Синенко и другие.

Напомним, об уходе новосибирского министра ЖКХ и энергетики стало известно 20 марта. По 2 апреля он находится в отпуске. Распоряжение об уходе уже подписано врио губернатора Андреем Травниковым. Сейчас обязанности главы министерства исполняет заместитель министра Денис Архипов.

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