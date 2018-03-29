Покидающему пост новосибирскому министру ЖКХ вручили медаль
Ким Те Су награжден за многолетний добросовестный труд парламентом области.
Ким Те Су награжден за многолетний добросовестный труд парламентом области.
На сессии Заксобрания Новосибирской области в четверг, 29 марта, наградили уходящего в отставку временно исполняющего обязанности министра ЖКХ и энергетики региона Те Су Кима.
— Ким Те Су награжден медалью Законодательного Собрания Новосибирской области «Общественное признание» за многолетний добросовестный труд, активную общественную деятельность и большой вклад в
Также медаль «Общественное признание» в этот день получили профессор кафедры актерского мастерства и режиссуры Новосибирского государственного театрального института Сергей Афанасьев, ректор этого вуза Яна Глембоцкая, ректор Новосибирского института повышения квалификации и переподготовки работников образования Василий Синенко и другие.
Напомним, об уходе новосибирского министра ЖКХ и энергетики стало известно 20 марта. По 2 апреля он находится в отпуске. Распоряжение об уходе уже подписано врио губернатора Андреем Травниковым. Сейчас обязанности главы министерства исполняет заместитель министра Денис Архипов.
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