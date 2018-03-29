Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Мы 200 лет греемся российским газом»: в Лондоне напомнили Мэй
«Русские никогда не играли с такими ставками»: в США встревожены
Как в младенчестве выглядели 17-летние двойняшки Малинина
Стали известны подробности смерти основателя "МММ" Сергея Мавроди
Алкоголизм предложили лечить стволовыми клетками
Какой кофе точно взбодрит вас с утраИ никакого вреда здоровью
Северный "трюк" Норвегии: санкции РФ дали неожиданный результат
Назван вариант мести РФ, которой боится Британия
Назван лучший автомобиль в мире
Новый кроссовер Volkswagen: спортивный и красивый
Василиса Володина предупредила о новых катастрофах – СМИ
Солдаты США не будут иметь себе равных – Запад
В Подмосковье случился крупный пожар: Люди прыгали из окон - СМИ
СМИ: Рождественская рассказала о смерти Васильевой
Оливковое масло назвали эликсиром
За что отвечает наследственность
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Что не так с торговыми центрами в России
Фоторепортажи
10Скончался Сергей Мавроди
11Акции в память о погибших в Кемерово
13:17 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

МИД РФ предлагает закрыть консульство США в Санкт-Петербурге

Россия может закрыть американское консульство в Санкт-Петербурге. С таким предложением к президенту Владимиру Путину обратился российский МИД, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники в ведомстве. Источники «Ъ» в МИД РФ подтверждают эту информацию. Такая мера станет ответом на закрытие российского представительства в Сиэтле (США) из-за отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. А пока Москва размышляет над ответом Вашингтону, Лондону и странам ЕС, в Великобритании уже обсуждают новые санкции против России: премьер-министр Тереза Мэй в ближайшее время рассмотрит запрет на продажу Россией ее суверенных долговых бумаг на фондовом рынке Лондона.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Дипломаты за закрытыми дверями

«Правильнее всего было бы закрыть консульство в Петербурге. Естественно, рассматриваются варианты и в Екатеринбурге, и во Владивостоке, но питерское консульство с точки зрения статуса для американцев важнее. Мы внесем свои предложения, но последнее слово остается за президентом — возможны корректировки», — сообщает источник «Известий» на Смоленской площади. Источники «Ъ» в МИДе также подтверждают, что ведомство предложило закрыть именно петербургское консульство. Окончательное решение по этому вопросу примет президент России.

Напомним, за минувшие три дня о высылке российских дипломатов вслед за Великобританией объявили 25 стран, а также НАТО. Подобные меры стали ответом на отравление Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери: Лондон обвиняет в случившемся Москву. При этом США приняли в отношении России наиболее жесткие меры: из страны решили выслать 60 российских дипломатов, а также закрыть генконсульство РФ в Сиэтле.

8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Российское консульство будет открыто до пяти часов вечера 30 марта по местному времени. При этом уже сейчас оно работает «только на выдачу документов», рассказал ТАСС генеральный консул РФ в Сиэтле Халит Айсин, подчеркнув, что с 26 марта объем работы российского представительства резко увеличился: россияне стараются успеть оформить все необходимые бумаги. «Во вторник число посетителей приблизилось к 300. Точных подсчетов никто не ведет, но очередь стояла с девяти утра и до пяти часов вечера», — отметил дипломат.

Читайте также
Кто высылает российских дипломатов из-за дела Скрипаля

После закрытия консульства россиянам нужно будет обращаться либо в консульский отдел посольства России в Вашингтоне, либо в генконсульства страны в Нью-Йорке или Хьюстоне.

Сами работники консульства должны покинуть резиденцию в Сиэтле до вечера 24 апреля: их переведут в другие российские представительства в США. «Исключение составляют лишь те сотрудники, у которых заканчивается командировка», — пояснил господин Айсин. Сейчас в консульстве работают семь человек. Безопасность пустующего здания будет обеспечивать Госдеп США.

Развитие санкционной политики

В то время как Москва обдумывает ответ на санкции Великобритании, США и других стран, в Лондоне активно обсуждают новые ограничительные меры в отношении России.

Так, после вчерашнего заседания комитета британской Палаты общин по международным делам, на котором обсуждали «российские активы сомнительного происхождения», финансовый комитет нижней палаты парламента Великобритании начал расследование связанных с Россией экономических преступлений. Программа получила название «Российская коррупция в Британии», передает Би-би-си.

«Учитывая угрозы, с которыми сталкивается Великобритания, обеспечение эффективности механизмов защиты нашей финансовой системы от злоупотреблений еще никогда не было столь важным», — заявила глава финансового комитета Ники Морган.

Также комитет Палаты общин по международным делам предложил премьер-министру Великобритании Терезе Мэй ввести запрет на продажу Россией ее суверенных долговых бумаг на фондовом рынке Лондона, и госпожа Мэй согласилась рассмотреть этот вариант санкций. Об этом сообщает британское издание The Guardian. Глава британского МИДа Борис Джонсон уже назвал такую идею «интересной».

6
фотографий
6
фотографий

Новости о санкциях против России будут появляться в СМИ еще долгое время: в ближайшие шесть лет санкционная политика будет развиваться, говорится в докладе Российского совета по международным делам (РСМД) «Санкции против России: направления эскалации и политика противодействия», который будет опубликован сегодня.

«Страны-инициаторы будут использовать наиболее уязвимые точки отечественного (российского.— “Ъ”) хозяйства, общества и политической системы», — отмечает автор доклада, программный директор РСМД Иван Тимофеев.

Например, новые санкции могут быть основаны на «потребности российской экономики в дешевых кредитах и инвестициях», ее зависимости «от американоцентричной мировой финансовой системы» и «поставок высокотехнологичного оборудования в ряде секторов экономики, включая энергетический». Также страны, вводящие ограничения, могут использовать «чувствительность» российской экономики «к изменениям конъюнктуры на товарных рынках», «уязвимость социальной сферы» и «риск конвертации экономических проблем в социальный протест на фоне сохраняющегося неравенства».

Читайте также
Подозрительные люди: в Великобритании начались аресты недвижимости олигархов

Одной из главных «болевых точек» страны господин Тимофеев называет «интегрированность российской элиты, интеллектуального и предпринимательского сообщества, крупных социальных групп в глобальные институты и процессы».

При этом эксперт отмечает, что «соблазнительным решением» существующих проблем мог бы стать «разрыв связей с внешним миром», однако России «необходимо искать альтернативные пути, которые позволяли бы нивелировать действие санкций».

Среди таких путей автор доклада называет «диверсификацию торговых и экономических связей». В частности, это продолжение «поворота на Восток», укрепление контактов со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и сотрудничество с партнерами по БРИКС в вопросах «создания альтернативных платежных и финансовых систем». Последний пункт отмечается как особенно важный, так как «наиболее чувствительными являются финансовые, а не торговые санкции».

Также Иван Тимофеев советует отдавать предпочтение налаживанию связей с Евросоюзом, нежели с США, поскольку «в отношениях с ЕС возможны конструктивные решения и подвижки», в то время как «в отношениях с США изменение негативных трендов вряд ли возможно».

Прежде всего, по мнению эксперта, стоит добиваться прогресса в реализации минских соглашений. «Даже их частичное выполнение (прекращение огня, обмен пленными, возможный запуск миротворческой миссии на линии разграничения) может дать толчок к сдвигу в политике ЕС по отношению к России», — говорится в докладе.

Екатерина Мареева, Елена Черненко

Следите за развитием темы «Высылка российских дипломатов из-за «дела Скрипаля»»
Вы подписались на обновления.Отменить
Подписывайтесь на обновления
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 В Кемерово прошли похороны погибших при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня»
Украина не отпускает Сбербанк
СКР и МЧС видят разные причины пожара в ТРЦ «Зимняя вишня»
Группа террористов ликвидирована на Кубани
Китай посоветовал США «не рыть себе яму»
Британские СМИ испугались модернизации российской «Мертвой руки»
Уткин сравнил игрока сборной России с деревянным чурбаном
Лиса украла у мужчины кошелек (видео)
Россияне рассказали, что они ценят в противоположном поле
Спорт
СКА и Казань — фавориты. Прогноз на первые игры финальных серий Что может противопоставить питерцам ЦСКА без Шалунова и Шумакова, и откуда брать силы «Трактору»?
Авто
Новый дерзкий Nissan бросит вызов «Тойоте Камри» Nissan презентовал седан Altima шестого поколения, на который представители марки возлагают очень большие надежды
Hi-Tech
Ученые из МИФИ создали наноструктуры, ускоряющие работу электронной техники Добились этого, увеличив количество индия в токопроводящем слое
Кино
3-летняя фигуристка стала соведущей в «Ледниковом периоде. Дети» Девочка поможет ведущим шоу Евгении Медведевой и Алексею Ягудину подбадривать юных участников проекта
Недвижимость
Что не так с торговыми центрами в России
Все развлекательные центры в России проверят после пожара в Кемерове
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
На крыше лондонского небоскреба установили антисуицидальные скульптуры
Леди
40-летняя Чехова и другие звезды с осиной талией (фото) Параметры «90-60-90» уже нельзя назвать идеалом, к которому непременно стремятся все.
Дети
Муж Боярской похвастался чудесным подарком 5-летнего сына (фото) Поклонники отметили сходство нарисованного папы с «оригиналом».
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь