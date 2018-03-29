МИД РФ предлагает закрыть консульство США в Санкт-Петербурге

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Дипломаты за закрытыми дверями

«Правильнее всего было бы закрыть консульство в Петербурге. Естественно, рассматриваются варианты и в Екатеринбурге, и во Владивостоке, но питерское консульство с точки зрения статуса для американцев важнее. Мы внесем свои предложения, но последнее слово остается за президентом — возможны корректировки», — сообщает источник «Известий» на Смоленской площади. Источники «Ъ» в МИДе также подтверждают, что ведомство предложило закрыть именно петербургское консульство. Окончательное решение по этому вопросу примет президент России.

Напомним, за минувшие три дня о высылке российских дипломатов вслед за Великобританией объявили 25 стран, а также НАТО. Подобные меры стали ответом на отравление Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери: Лондон обвиняет в случившемся Москву. При этом США приняли в отношении России наиболее жесткие меры: из страны решили выслать 60 российских дипломатов, а также закрыть генконсульство РФ в Сиэтле.

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Российское консульство будет открыто до пяти часов вечера 30 марта по местному времени. При этом уже сейчас оно работает «только на выдачу документов», рассказал ТАСС генеральный консул РФ в Сиэтле Халит Айсин, подчеркнув, что с 26 марта объем работы российского представительства резко увеличился: россияне стараются успеть оформить все необходимые бумаги. «Во вторник число посетителей приблизилось к 300. Точных подсчетов никто не ведет, но очередь стояла с девяти утра и до пяти часов вечера», — отметил дипломат.

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После закрытия консульства россиянам нужно будет обращаться либо в консульский отдел посольства России в Вашингтоне, либо в генконсульства страны в Нью-Йорке или Хьюстоне.

Сами работники консульства должны покинуть резиденцию в Сиэтле до вечера 24 апреля: их переведут в другие российские представительства в США. «Исключение составляют лишь те сотрудники, у которых заканчивается командировка», — пояснил господин Айсин. Сейчас в консульстве работают семь человек. Безопасность пустующего здания будет обеспечивать Госдеп США.

Развитие санкционной политики

В то время как Москва обдумывает ответ на санкции Великобритании, США и других стран, в Лондоне активно обсуждают новые ограничительные меры в отношении России.

Так, после вчерашнего заседания комитета британской Палаты общин по международным делам, на котором обсуждали «российские активы сомнительного происхождения», финансовый комитет нижней палаты парламента Великобритании начал расследование связанных с Россией экономических преступлений. Программа получила название «Российская коррупция в Британии», передает Би-би-си.

«Учитывая угрозы, с которыми сталкивается Великобритания, обеспечение эффективности механизмов защиты нашей финансовой системы от злоупотреблений еще никогда не было столь важным», — заявила глава финансового комитета Ники Морган.

Также комитет Палаты общин по международным делам предложил премьер-министру Великобритании Терезе Мэй ввести запрет на продажу Россией ее суверенных долговых бумаг на фондовом рынке Лондона, и госпожа Мэй согласилась рассмотреть этот вариант санкций. Об этом сообщает британское издание The Guardian. Глава британского МИДа Борис Джонсон уже назвал такую идею «интересной».

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Новости о санкциях против России будут появляться в СМИ еще долгое время: в ближайшие шесть лет санкционная политика будет развиваться, говорится в докладе Российского совета по международным делам (РСМД) «Санкции против России: направления эскалации и политика противодействия», который будет опубликован сегодня.

«Страны-инициаторы будут использовать наиболее уязвимые точки отечественного (российского.— “Ъ”) хозяйства, общества и политической системы», — отмечает автор доклада, программный директор РСМД Иван Тимофеев.

Например, новые санкции могут быть основаны на «потребности российской экономики в дешевых кредитах и инвестициях», ее зависимости «от американоцентричной мировой финансовой системы» и «поставок высокотехнологичного оборудования в ряде секторов экономики, включая энергетический». Также страны, вводящие ограничения, могут использовать «чувствительность» российской экономики «к изменениям конъюнктуры на товарных рынках», «уязвимость социальной сферы» и «риск конвертации экономических проблем в социальный протест на фоне сохраняющегося неравенства».

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Одной из главных «болевых точек» страны господин Тимофеев называет «интегрированность российской элиты, интеллектуального и предпринимательского сообщества, крупных социальных групп в глобальные институты и процессы».

При этом эксперт отмечает, что «соблазнительным решением» существующих проблем мог бы стать «разрыв связей с внешним миром», однако России «необходимо искать альтернативные пути, которые позволяли бы нивелировать действие санкций».

Среди таких путей автор доклада называет «диверсификацию торговых и экономических связей». В частности, это продолжение «поворота на Восток», укрепление контактов со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и сотрудничество с партнерами по БРИКС в вопросах «создания альтернативных платежных и финансовых систем». Последний пункт отмечается как особенно важный, так как «наиболее чувствительными являются финансовые, а не торговые санкции».

Также Иван Тимофеев советует отдавать предпочтение налаживанию связей с Евросоюзом, нежели с США, поскольку «в отношениях с ЕС возможны конструктивные решения и подвижки», в то время как «в отношениях с США изменение негативных трендов вряд ли возможно».

Прежде всего, по мнению эксперта, стоит добиваться прогресса в реализации минских соглашений. «Даже их частичное выполнение (прекращение огня, обмен пленными, возможный запуск миротворческой миссии на линии разграничения) может дать толчок к сдвигу в политике ЕС по отношению к России», — говорится в докладе.