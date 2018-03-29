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18:01 (мск), источник: Sputnik

Сенат Узбекистана утвердил закон о Службе госбезопасности

В середине марта президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал указ о преобразовании Службы национальной безопасности в Службу государственной безопасности.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Сенат Узбекистана на пленарном заседании в четверг одобрил закон «О службе государственной безопасности Республики Узбекистан», согласно которому Службу нацбезопасности преобразуют в Службу государственной безопасности, передает РИА Новости.

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«Ситуация в мире и регионе Центральной Азии требует коренного повышения эффективности, системы безопасности страны», — заявил в ходе обсуждения закона председатель комитета Сената по вопросам обороны и безопасности Фаррух Дадаходжаев.

По его словам, закон состоит из девяти глав и 48 статей, которые формируют единую политику в сфере обеспечения госбезопасности Узбекистана.

Дадаходжаев отметил, что в соответствии с законом СГБ определена специальным уполномоченным органом, осуществляющим защиту конституционного строя, суверенитета, территориальной целостности и интересов Республики Узбекистан от внешних и внутренних угроз. Надзор и контроль за деятельностью СГБ осуществляет лично президент Узбекистана.

«В соответствии с законом органы Службы госбезопасности организует свою деятельность на основе принципа конспирации, исключающего огласку сведений о формах и методах работы ведомства», — отметил сенатор. При этом впервые в законодательной сфере даны определения таким понятиям, как разведывательная и контрразведывательная деятельность в сфере обеспечение госбезопасности.

Деятельность СНБ до настоящего момента регулировалась положением, принятым в 1991 году. Мирзиеев в конце декабря 2017 года страны заявил, что за это время произошло безосновательное расширение полномочий и сферы деятельности спецслужбы.

В конце января Мирзиеев подписал указ об освобождении от должности председателя СНБ генерал-полковника Рустама Иноятова, занимавшего этот пост в течение 23 лет. На его место назначен Ихтиер Абдуллаев, ранее занимавший пост генерального прокурора страны. Иноятов был назначен сенатором, а также советником президента по политико-правовым вопросам вместо Отабека Муродова, который, в свою очередь, назначен на пост генпрокурора страны.

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