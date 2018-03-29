Нижегородская область планирует развивать связи с Арменией

В 2017 году товарооборот между Нижегородской областью и Арменией составил более 33 миллионов долларов США, увеличившись на 15% по сравнению с 2016 годом. При этом экспорт составил около 25 миллионов долларов и увеличился на 8%, импорт — более восьми миллионов долларов и увеличился на 43%.
«Со стороны Армении будут приложены все усилия для дальнейшего роста экономического потенциала и товарооборота регионов. Это будет касаться как сельскохозяйственной сферы, так и производства строительных материалов и развития сотрудничества в сфере культуры и образования», — приводит пресс-служба слова Саргсяна.
Представители Армении выразили заинтересованность в увеличении числа армянских студентов, обучающихся в вузах региона.
«Для меня визит делегации Вайоцдзорской области стал знаком большого уважения к региону. Отрадно, что поводом для него стало участие в мероприятиях, посвященных 150-летию со дня рождения Максима Горького. Творчество этого великого русского писателя связывает наши страны и регионы», — подчеркнул глава Нижегородской области.
В августе 2014 года школе № 1 с углубленным изучением русского языка в городе Джермук Вайоцдзорской области было присвоено имя Максима Горького. В марте 2018 года правительством Нижегородской области был передан комплект художественной литературы и документальных материалов о жизни и творческом пути Горького для педагогов и учащихся школы.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.