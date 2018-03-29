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16:02 (мск), источник: РИА Новости

Захарова ответила Джонсону цитатой из Достоевского

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова процитировала классика русской и мировой литературы Федора Достоевского, комментируя заявление главы британского МИД Бориса Джонсона.

Источник: РИА Новости

Ранее Джонсон в ходе выступления перед иностранными дипломатами в среду сравнил так называемое «дело Скрипаля» с началом романа Достоевского «Преступление и наказание». По его словам, все уверены по поводу виновного, и вопрос только в том, признается он или его поймают.

«В отличие от вас (Борис Джонсон — ред.) мы Достоевского читали, мы его любим и знаем. Так вот, цитата Федора Михаловича»: «Изо ста кроликов никогда не составится лошадь, изо ста подозрений никогда не составится доказательства, ведь вот как одна английская пословица говорит, да ведь это только благоразумие-с, а со страстями-то, со страстями попробуйте справиться, потому и следователь человек-с», — сказал Захарова на брифинге в четверг.
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