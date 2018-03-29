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16:18 (мск), источник: РИА Новости

ФСБ обязали мессенджеры предоставить ключи шифрования в течение десяти дней

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. «Организаторы распространения информации» (такие как Telegram) обязаны предоставлять ФСБ РФ ключи шифрования «в возможно короткий срок, но не более 10 дней», следует из приказа спецслужбы.

Источник: РИА Новости

Документ, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации, в частности, вносит изменения в пункт приказа, который раньше звучал так: «Организатор распространения информации в сети “Интернет” осуществляет передачу информации для декодирования на основании запроса уполномоченного подразделения, подписанного начальником (заместителем начальника) уполномоченного подразделения».

Новый приказ добавляет в пункт следующее: «В возможно короткий срок, но не более 10 дней со дня получения запроса».

Уполномоченным подразделением по получению ключей шифрования назначается Центр оперативно-технических мероприятий ФСБ (в прошлой редакции приказа — организационно-аналитическое управление Научно-технической службы ФСБ).

На прошлой неделе Верховный суд России отклонил иск мессенджера Telegram к ФСБ по поводу ключей шифрования. После этого Роскомнадзор уведомил Telegram о необходимости исполнить требования закона о предоставлении информации органам безопасности и обязал в течение 15 дней дать ФСБ информацию для декодирования сообщений. В противном случае ведомство обратится в суд для блокировки доступа к сервису на территории РФ.

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