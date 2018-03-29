МИД назвал заявления о причастности России к смерти Лесина спекуляцией

Источник: РИА Новости

Ранее ряд СМИ сообщил, что британский эксперт Кристофер Стил подготовил доклад, в котором говорится о причастности России к смерти Лесина. Бывший российский чиновник скончался в Вашингтоне в ноябре 2015 года. Дело его смерти уже закрыто, следователи пришли к выводу, что речь идет о несчастном случае.

Мы видели новые заявления о смерти Михаила Лесина, они вызвали у нас недоумение, мы их квалифицируем просто как очередные спекуляции. Мария Захарова

«Опять нашли и в этом деле некий российский след. Вы не поверите, но рассуждения основываются на рассуждениях известного британского эксперта Кристофера Стила. Того самого, что составлял некое досье на Трампа. Тот факт, что Стил — бывший сотрудник разведки Великобритании, делает ситуацию еще более интересной, примечательной, курьезной, наверное. Навыки британских спецслужб по организации провокаций хорошо известны», — заявила она.

Захарова напомнила, что по официальным результатам расследования, проведенного в США, смерть Лесина наступила от несчастного случая.

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«Материалы дела представляют собой закрытую информацию, поэтому мы просто не имеем права ее разглашать. Но если у американских правоохранительных органов появились новые данные, они, как нам представляется, должны в первую очередь известить российскую сторону, поскольку речь идет о гражданине России. Но я хотела бы сказать, что на этот момент к российской стороне по этому вопросу никто не обращался», — сказала она.

Управление полиции и офис федерального прокурора по округу Колумбия при поддержке ФБР ранее провели подробное расследование смерти Лесина, говорится в заключении офиса федерального прокурора. В результате расследования, которое продолжалось почти год, главный судмедэксперт округа Колумбия исправил причину смерти Лесина с «неопределенной» на «несчастный случай», дополнительной причиной смерти стало острое алкогольное отравление.