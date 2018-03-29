Свердловский вице-губернатор «осадил» разрушителей «Химмаша»

Свердловские власти не давали разрешения на реконструкцию ДК «Химмаш» и строительство многоквартирных домов на его месте. Об этом говорится в официальном ответе вице-губернатора региона Алексея Орлова на поступивший к нему депутатский запрос от имени депутата областного Заксобрания Александра Ивачева.

«Аналогичным образом, не выдавался собственнику и градостроительный план земельного участка, на котором расположен ДК “Химмаш”, который в любом случае необходим при подготовке проектной документации и для выдачи разрешения на строительство или реконструкцию объекта. Исходя из имеющегося на данный момент ответа, можно сделать вывод о том, что в ближайшее время снос зданию ДК “Химмаш” не угрожает», — резюмирует автор запроса депутат на своей странице в Facebook.

Стоит напомнить, что на прошлой неделе губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на встрече с доверенными лицами президента РФ Владимира Путина также пообещал химмашевский дворец сохранить.

Как «Уралинформбюро» сообщало ранее, планы на снос старейшего в Чкаловском районе дома культуры вынашивает компания AVS Group, которая собирается построить на руинах ДК высотный жилой комплекс. Формально такое право у компании есть: в 2002 году здание и участок под ним перешли в собственности застройщика. До этого помещения «Химмаша» находились на балансе федерального Министерства атомной энергетики.

Против уничтожения ДК «Химмаш» выступили жители микрорайона. На митинге, прошедшем в феврале у стен мэрии Екатеринбурга, они напомнили городским чиновникам, что в данный момент на площадке ДК работает 25 кружков и секций, в которых занимается свыше 700 детей.