Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Максим Матвеев предстанет в необычном образе в сериале «Первого»
Телеведущего Соловьева вызвали в Совет Федерации
Нужно ли ребенку есть суп: мнение врача
Что делать с маленькой прихожей: 30 ценных идей
За что отвечает наследственность
Какой кофе точно взбодрит вас с утраИ никакого вреда здоровью
Эмин Агаларов пожертвовал 15 миллионов семьям погибших в Кемерово
Жириновский нашел виновных в пожаре в Кемерове
Смертный приговор доллару подписан: эксперты о выборе РФ
РФ готовит ответ Украине за дипломатов - СМИ
В центре Петербурга загорелся крупнейший универмаг - СМИ
Американцы усомнились в способностях Су-35 – СМИ
Алла Пугачева похудела до подросткового размера
Лада Дэнс призналась в любви Андрею Малахову
Оливковое масло назвали эликсиром
За что отвечает наследственность
Потерявший семью в пожаре в Кемерово указал на виновных
Путин приступил к кадровой перестановке в МИД РФ
Фоторепортажи
8Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара
10Скончался Сергей Мавроди
16:16 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Свердловский вице-губернатор «осадил» разрушителей «Химмаша»

Снос откладывается?

Свердловские власти не давали разрешения на реконструкцию ДК «Химмаш» и строительство многоквартирных домов на его месте. Об этом говорится в официальном ответе вице-губернатора региона Алексея Орлова на поступивший к нему депутатский запрос от имени депутата областного Заксобрания Александра Ивачева.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Аналогичным образом, не выдавался собственнику и градостроительный план земельного участка, на котором расположен ДК “Химмаш”, который в любом случае необходим при подготовке проектной документации и для выдачи разрешения на строительство или реконструкцию объекта. Исходя из имеющегося на данный момент ответа, можно сделать вывод о том, что в ближайшее время снос зданию ДК “Химмаш” не угрожает», — резюмирует автор запроса депутат на своей странице в Facebook.

Читайте также
Куйвашев вмешался в конфликт вокруг сноса ДК «Химмаш»: «Цель — сохранить»

Стоит напомнить, что на прошлой неделе губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на встрече с доверенными лицами президента РФ Владимира Путина также пообещал химмашевский дворец сохранить.

Как «Уралинформбюро» сообщало ранее, планы на снос старейшего в Чкаловском районе дома культуры вынашивает компания AVS Group, которая собирается построить на руинах ДК высотный жилой комплекс. Формально такое право у компании есть: в 2002 году здание и участок под ним перешли в собственности застройщика. До этого помещения «Химмаша» находились на балансе федерального Министерства атомной энергетики.

Против уничтожения ДК «Химмаш» выступили жители микрорайона. На митинге, прошедшем в феврале у стен мэрии Екатеринбурга, они напомнили городским чиновникам, что в данный момент на площадке ДК работает 25 кружков и секций, в которых занимается свыше 700 детей.

Один из вариантов спасения здания — выкуп в муниципальную либо областную собственность. Примерная стоимость объекта составляет 500 миллионов рублей.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

"Единая Россия" выдвинет 75 кандидатов в гордуму Екатеринбурга
МЧС установило очаг возгорания в «Зимней вишне»
В Средневековье не умели рисовать кошек (фото)
Захарова ответила Джонсону цитатой из Достоевского
Чрезвычайный прогноз. Какие катаклизмы предсказали россиянам
Власти ДНР назвали обвинение в применении лазеров бредом
Шеф-повар разделал оленью ногу на глазах у протестующих веганов
На уточках для ванн обнаружили миллиарды бактерий
Спорт
СКА и Казань — фавориты. Прогноз на первые игры финальных серий Что может противопоставить питерцам ЦСКА без Шалунова и Шумакова, и откуда брать силы «Трактору»?
Авто
Новый дерзкий Nissan бросит вызов «Тойоте Камри» Nissan презентовал седан Altima шестого поколения, на который представители марки возлагают очень большие надежды
Hi-Tech
Ученые из МИФИ создали наноструктуры, ускоряющие работу электронной техники Добились этого, увеличив количество индия в токопроводящем слое
Кино
Ольга Бузова запускает собственный телеканал «БузоваTV» начнет вещание 1 апреля на частоте телеканала ТНТ4
Недвижимость
Что не так с торговыми центрами в России
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Все крупные телебашни России выключат подсветку в память о погибших в Кемерове
Контрактники и офицеры смогут приобретать более качественное жилье
Леди
День траура: как пережить горе и почувствовать себя спокойнее В связи с трагедией в Кемерове в соцсетях подробности происшествия и страшные фотографии перемешались со словами соболезнований и обвинений.
Дети
«Спасибо за сына!»: Орбакайте трогательно поздравила Преснякова Певица показала совместное ретрофото.
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь