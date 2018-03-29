Свердловский вице-губернатор «осадил» разрушителей «Химмаша»
Снос откладывается?
Снос откладывается?
Свердловские власти не давали разрешения на реконструкцию ДК «Химмаш» и строительство многоквартирных домов на его месте. Об этом говорится в официальном ответе
«Аналогичным образом, не выдавался собственнику и градостроительный план земельного участка, на котором расположен ДК “Химмаш”, который в любом случае необходим при подготовке проектной документации и для выдачи разрешения на строительство или реконструкцию объекта. Исходя из имеющегося на данный момент ответа, можно сделать вывод о том, что в ближайшее время снос зданию ДК “Химмаш” не угрожает», — резюмирует автор запроса депутат на своей странице в Facebook.
Стоит напомнить, что на прошлой неделе губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на встрече с доверенными лицами президента РФ Владимира Путина также пообещал химмашевский дворец сохранить.
Как «Уралинформбюро» сообщало ранее, планы на снос старейшего в Чкаловском районе дома культуры вынашивает компания AVS Group, которая собирается построить на руинах ДК высотный жилой комплекс. Формально такое право у компании есть: в 2002 году здание и участок под ним перешли в собственности застройщика. До этого помещения «Химмаша» находились на балансе федерального Министерства атомной энергетики.
Против уничтожения ДК «Химмаш» выступили жители микрорайона. На митинге, прошедшем в феврале у стен мэрии Екатеринбурга, они напомнили городским чиновникам, что в данный момент на площадке ДК работает 25 кружков и секций, в которых занимается свыше 700 детей.
Один из вариантов спасения здания — выкуп в муниципальную либо областную собственность. Примерная стоимость объекта составляет 500 миллионов рублей.
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