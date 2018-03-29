Месть крымчанам и сомалийские пираты: Захарова о задержании судна «Норд»

Об этом на еженедельном брифинге в четверг заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Мы требуем немедленного освобождения членов экипажа и возврата судна “Норд” законному владельцу, — подчеркнула Захарова. — Экипаж судна имел все необходимые документы для осуществления рыбного промысла в акватории Азовского моря, осуществлял лов рыбы в строгом соответствии с действующими правилами рыболовства».
Захарова заявила, что российская сторона рассматривает «акцию Киева как попытку отомстить жителям Крыма за их сознательный выбор в пользу возвращения в состав РФ, сделанный в марте 2014 года».
«Налицо очередная провокационная выходка украинских властей в отношении граждан России. Применительно к экипажу судна украинские пограничники действовали просто как сомалийские пираты», — подчеркнула Захарова.
Как сообщалось, управление ФСБ по Республике Крым и Севастополю возбудило уголовное дело по факту задержания украинскими пограничниками рыболовецкого судна с крымским экипажем, следующего под флагом России.
Украинские пограничники задержали рыболовецкое судно «Норд» 25 марта в Азовском море. На его борту десять членов экипажа, все они граждане России. Судовладелец заявил, что судно задержано противоправно, а действия погранслужбы опасны для жизни и безопасности моряков.
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