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16:16 (мск), источник: РИА Крым

Месть крымчанам и сомалийские пираты: Захарова о задержании судна «Норд»

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар — РИА Новости Крым. Россия требует освободить экипаж крымского рыболовецкого судна «Норд», которое было задержано украинскими пограничниками 25 марта, и вернуть его законному владельцу.

Источник: РИА "Новости"

Об этом на еженедельном брифинге в четверг заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы требуем немедленного освобождения членов экипажа и возврата судна “Норд” законному владельцу, — подчеркнула Захарова. — Экипаж судна имел все необходимые документы для осуществления рыбного промысла в акватории Азовского моря, осуществлял лов рыбы в строгом соответствии с действующими правилами рыболовства».

Захарова заявила, что российская сторона рассматривает «акцию Киева как попытку отомстить жителям Крыма за их сознательный выбор в пользу возвращения в состав РФ, сделанный в марте 2014 года».
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«Налицо очередная провокационная выходка украинских властей в отношении граждан России. Применительно к экипажу судна украинские пограничники действовали просто как сомалийские пираты», — подчеркнула Захарова.

Как сообщалось, управление ФСБ по Республике Крым и Севастополю возбудило уголовное дело по факту задержания украинскими пограничниками рыболовецкого судна с крымским экипажем, следующего под флагом России.

Украинские пограничники задержали рыболовецкое судно «Норд» 25 марта в Азовском море. На его борту десять членов экипажа, все они граждане России. Судовладелец заявил, что судно задержано противоправно, а действия погранслужбы опасны для жизни и безопасности моряков.

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