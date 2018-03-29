Российский «Тайфун» появился в курдском кантоне

Канал публикует соответствующее видео. На кадрах можно заметить сирийских военнослужащих, а также бронеавтомобиль семейства «Тайфун» с опознавательными знаками военной полиции России.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/FJTJBWSclTw?rel=0?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

28 марта авторы Directorate 4 сообщали, что Телль-Рифат занят подразделениями сирийской армии. Тем самым получили опровержение слухи о том, что в городе находятся турецкие военные или протурецкие боевики.

В Африне с января этого года проводится турецкая военная операция, о взятии под свой контроль одноименного города Анкара объявила 18 марта. Турция применяет силу против курдских вооруженных формирований, которых считает террористами.