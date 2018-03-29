Российский «Тайфун» появился в курдском кантоне
Подразделения российской военной полиции прибыли в город
Подразделения российской военной полиции прибыли в город
Канал публикует соответствующее видео. На кадрах можно заметить сирийских военнослужащих, а также бронеавтомобиль семейства «Тайфун» с опознавательными знаками военной полиции России.
28 марта авторы Directorate 4 сообщали, что
В Африне с января этого года проводится турецкая военная операция, о взятии под свой контроль одноименного города Анкара объявила 18 марта. Турция применяет силу против курдских вооруженных формирований, которых считает террористами.
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