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18:56 (мск), источник: Lenta.Ru

Российский «Тайфун» появился в курдском кантоне

Подразделения российской военной полиции прибыли в город Телль-Рифат, расположенный в курдском кантоне Африн в Сирии. Об этом сообщает Telegram-канал Directorate 4, освещающий деятельность террористов.

Канал публикует соответствующее видео. На кадрах можно заметить сирийских военнослужащих, а также бронеавтомобиль семейства «Тайфун» с опознавательными знаками военной полиции России.

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28 марта авторы Directorate 4 сообщали, что Телль-Рифат занят подразделениями сирийской армии. Тем самым получили опровержение слухи о том, что в городе находятся турецкие военные или протурецкие боевики.

В Африне с января этого года проводится турецкая военная операция, о взятии под свой контроль одноименного города Анкара объявила 18 марта. Турция применяет силу против курдских вооруженных формирований, которых считает террористами.

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