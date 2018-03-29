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18:59 (мск), источник: Sputnik

Ташкент ратифицировал договор о стыке границ с Казахстаном и Туркменистаном

Документ был подписан главами МИД Узбекистана, Казахстана и Туркменистана 10 ноября 2017 года в Самарканде.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Сенат Узбекистана на пленарном заседании в четверг ратифицировал договор с Казахстаном и Туркменистаном о точке стыка государственных границ трех стран, передает РИА Новости.

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Документ был подписан главами МИД Узбекистана, Казахстана и Туркменистана 10 ноября 2017 года в Самарканде.

«Договор создает прочную основу для укрепления взаимного уважения, суверенного равенства и территориальной целостности трех граничащих государств», — заявил в ходе обсуждения закона о ратификации договора председатель Комитета Сената по вопросам международных отношений, внешнеэкономических связей, иностранных инвестиций и туризма Алишер Курманов.

После избрания президентом Узбекистана Шавкат Мирзиёев в числе первоочередных задач во внешнеполитической сфере занялся «перезагрузкой» отношений с соседями по региону, в частности, в вопросах, связанных с обустройством границ. Ташкент возобновил процесс переговоров с Таджикистаном и Туркменистаном для обсуждения вопроса правового оформления несогласованной части госграницы. В начале октября 2017 года вступил в силу договор об урегулировании 85% линии госграницы между Узбекистаном и Кыргызстаном.

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