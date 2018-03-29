Песков назвал обвинения в домогательствах Слуцкого «данью моде»

«Чуть-чуть тут есть
Он добавил, что ему это напоминает голливудских звезд.
Они заработали сотни миллионов долларов, и по истечении 10 лет они говорят, что Вайнштейн плохой. Может быть он подонок, но никто же из них не пришел в полицию, не сказал, что меня Вайнштейн изнасиловал. Нет! Хотела заработать $10 млн. Как называется женщина, которая за $10 млн переспала с мужчиной? Может быть грубо говорю, но она называется проститутка.
Ранее сообщалось, что комиссия Госдумы по этике не нашла нарушений в поведении главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, обвиненного в домогательствах.
Несколько журналисток обвинили Слуцкого в сексуальных домогательствах, у здания Госдумы прошли пикеты с требованием его отставки. Слуцкий заявил, что оставляет за собой право в любой момент подать в суд за эти обвинения. Он назвал их провокацией.
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