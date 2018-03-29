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19:17 (мск), источник: Газета.Ру

Песков назвал обвинения в домогательствах Слуцкого «данью моде»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обвинения в домогательствах в адрес депутата Госдумы Леонида Слуцкого напоминают дань моде, передает «Би-би-си».

Источник: AP 2018

«Чуть-чуть тут есть какая-то дань моде. Мы пытаемся угнаться за той вакханалией, которая творится сейчас в Америке. Если Слуцкий напал на эту бедную журналистку — она где была, чего она терпела? Ее зажали в кабинете… Я не знаю, наверное девушкам виднее. Его можно посчитать не очень приятным мужчиной. Если он тебя зажал, если он тебя домогался, ты чего молчала? Чего в милицию не пошла? Почему столько времени прошло, и ты выходишь в комиссию по этике?», — заявил Песков.

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Он добавил, что ему это напоминает голливудских звезд.

Они заработали сотни миллионов долларов, и по истечении 10 лет они говорят, что Вайнштейн плохой. Может быть он подонок, но никто же из них не пришел в полицию, не сказал, что меня Вайнштейн изнасиловал. Нет! Хотела заработать $10 млн. Как называется женщина, которая за $10 млн переспала с мужчиной? Может быть грубо говорю, но она называется проститутка.
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ
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Ранее сообщалось, что комиссия Госдумы по этике не нашла нарушений в поведении главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, обвиненного в домогательствах.

Несколько журналисток обвинили Слуцкого в сексуальных домогательствах, у здания Госдумы прошли пикеты с требованием его отставки. Слуцкий заявил, что оставляет за собой право в любой момент подать в суд за эти обвинения. Он назвал их провокацией.

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