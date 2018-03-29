Россия закрывает генконсульство США в Петербурге

Источник: РИА Новости

«Буквально в эти минуты посол США Хантсман приглашен в наше министерство, где мой заместитель Сергей Рябков излагает ему содержание мер в отношении США, они включают высылку аналогичного количества дипломатов и они включают наше решение отозвать согласие на функционирование генерального консульства США в Санкт-Петербурге», — сказал дипломат.

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Он также подчеркнул, что в отношении остальных стран, которые последовали примеру Вашингтона, применят аналогичные меры.

Комментируя инцидент в Солсбери, Лавров сравнил поведение Запада с «глумлением над международным правом». Выводы о причастности России к отравлению он назвал «прискорбным» и «поспешными» и вновь указал на то, что Москва не имеет никакого отношения к ситуации со Скрипалем.

«Так вот для того, чтобы добиться нормального разговора, для того, чтобы установить истину, мы официально предложили созвать… 2 апреля внеочередную сессию исполнительного совета ОЗХО», — подчеркнул глава МИД.

Лавров выразил надежду, что западные партнеры «не уйдут от честного разговора, иначе это будет очередным подтверждением того, что все происходящее — это затеянная грубейшая провокация».

В МИД подтвердили информацию о высылке дипломатов, среди них 58 сотрудников посольства в Москве и два работника консульства в Екатеринбурге. Они обязаны покинуть Россию до 5 апреля.

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«Дело Скрипаля»

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Четвертого марта бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в центре города Солсбери. Власти Британии утверждают, что экс-агента отравили веществом, разработанным в рамках советской программы «Новичок». При этом в СССР химоружия с таким наименованием не существовало, а для обозначения токсинов использовали цифры.

В качестве «ответного шага» Лондон выслал из страны 23 российских дипломата. Британию поддержали 16 стран ЕС, а также США, Канада, Норвегия, Австралия, Молдавия, Албания, Македония и Украина. В совокупности диппредставительства покинут более 150 сотрудников МИД.