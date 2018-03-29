Власти США не ограничивают число российских дипломатов в стране

«У нас нет ограничений для российских дипломатов в Соединенных Штатах. В плане допуска в страну российских дипломатов наши двери, конечно, все еще открыты. Но, само собой, у нас есть серьезные опасения насчет назначений лиц, дипломатами не являющимися», — подчеркнули представители администрации США на брифинге. Они добавили, что угроза со стороны сотрудников иностранной разведки очень серьезно воспринимается Вашингтоном.

Сегодня Россия объявила об ответных мерах на высылку российских дипломатов из США и закрытие генконсульства в Сиэтле в связи с «делом Скрипаля». Москва решила ответить зеркально и выслать 60 дипломатов, а также закрыть консульство США в Санкт-Петербурге. Напомним, в знак солидарности с Великобританией из-за отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери в США, Канаде и странах Европы персонами нон грата были объявлены в общей сложности более 150 человек.