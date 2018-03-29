Трамп заявил, что США могут уйти из Сирии очень скоро

ВАШИНГТОН, 29 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в четверг, выступая в Ричфилде (штат Огайо), заявил, что Соединенные Штаты могут уйти из Сирии после разгрома группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

Мы вышибаем дух из ИГ, мы уйдем из Сирии, типа, очень скоро. Пусть другие люди теперь позаботятся об этом.

Американский лидер пообещал, что группировка полностью утратит всю занятую ей территорию. «Но мы собираемся уходить оттуда очень скоро, вернуться в свою страну, которой мы принадлежим, в которой хотим быть», — резюмировал президент.