Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольга Бузова запускает собственный телеканал
В Россию и Беларусь вернется подзабытая марка недорогих машин
Сын Боярской и Матвеева растрогал соцсети своим подарком (фото)
Карпин продает свою последнюю квартиру в Москве
Оливковое масло назвали эликсиром
Свидания в эпоху феминизма: новые правила для мужчинСамый популярный вопрос на мужских форумах: "За что я должен платить на свидании?"
Северный "трюк" Норвегии: санкции РФ дали неожиданный результат
Назван вариант мести РФ, которой боится Британия
В Россию и Беларусь вернется подзабытая марка недорогих машин
Самые необычные BMW
В центре Петербурга загорелся крупнейший универмаг - СМИ
Американцы усомнились в способностях Су-35 – СМИ
Маму Владимира Преснякова сравнили с 30-летней девушкой
Алла Пугачева похудела до подросткового размера
Оливковое масло назвали эликсиром
За что отвечает наследственность
Как исключить из платежки ненужные коммунальные услуги
Карпин продает свою последнюю квартиру в Москве
Фоторепортажи
1660-летие Гари Олдмана
32Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове
22:40 (мск), источник: ТАСС

Трамп заявил, что США могут уйти из Сирии очень скоро

По словам главы Белого дома, ИГ скоро полностью утратит всю занятую ей территорию.

Источник: AP 2018

ВАШИНГТОН, 29 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в четверг, выступая в Ричфилде (штат Огайо), заявил, что Соединенные Штаты могут уйти из Сирии после разгрома группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

Мы вышибаем дух из ИГ, мы уйдем из Сирии, типа, очень скоро. Пусть другие люди теперь позаботятся об этом.
Дональд Трамп
президент США

Американский лидер пообещал, что группировка полностью утратит всю занятую ей территорию. «Но мы собираемся уходить оттуда очень скоро, вернуться в свою страну, которой мы принадлежим, в которой хотим быть», — резюмировал президент.

4 комментарияк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Подвалы их особняков были буквально завалены деньгами
Источник: ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове, вероятнее всего, подожгли
Россия закрывает генконсульство США в Петербурге
Юлия Скрипаль пришла в сознание и заговорила
Самолет «России» наехал на ногу сотруднику аэропорта в Лондоне
Телеканал RT прекратит вещание в Вашингтоне
Российский «Тайфун» появился в курдском кантоне
Симулятор ядерной бомбардировки: что случится с вашим домом?
Спорт
ЦСКА победил СКА в первом матче полуфинала плей-офф КХЛ Следующий матч пройдет в Санкт-Петербурге 31 марта
Авто
Разворот грузовика на краю обрыва (видео не для слабонервных) Чем хуже и опаснее дороги, тем выше мастерство водителей: это правило в очередной раз подтвердил водитель грузовика из Китая
Hi-Tech
Ученые из МИФИ создали наноструктуры, ускоряющие работу электронной техники Добились этого, увеличив количество индия в токопроводящем слое
Кино
Ольга Бузова запускает собственный телеканал «БузоваTV» начнет вещание 1 апреля на частоте телеканала ТНТ4
Недвижимость
Что не так с торговыми центрами в России
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Счетчики воды защитили от манипуляций жильцов
На крыше лондонского небоскреба установили антисуицидальные скульптуры
Леди
День траура: как пережить горе и почувствовать себя спокойнее В связи с трагедией в Кемерове в соцсетях подробности происшествия и страшные фотографии перемешались со словами соболезнований и обвинений.
Дети
«Спасибо за сына!»: Орбакайте трогательно поздравила Преснякова Певица показала совместное ретрофото.
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь