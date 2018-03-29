Телеканал RT прекратит вещание в Вашингтоне
По словам Маргариты Симоньян, американский провайдер «выкинул» RT из сети вещания.
По словам Маргариты Симоньян, американский провайдер «выкинул» RT из сети вещания.
Москва. 29 марта. INTERFAX.RU — Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила о прекращении вещания телеканала в Вашингтоне.
«Компания-провайдер, которая транслировала наш эфир в Вашингтоне, выкинула нас из сети вещания.
Тем временем, телеканал Россия-24 сообщает, что вещание прекратится с 1 апреля.
13 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что британские средства массовой информации не будут работать в России в случае введение Лондоном санкций в отношении телеканала RT в связи с «делом Скрипаля».
Ни одно британское средство массовой информации в нашей стране работать не будет, если они закроют Russia Today.
Ранее стало известно, что британский регулятор в сфере телерадиовещания (Ofcom) в связи с инцидентом с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем не исключил возможности пересмотра условий лицензии, на основании которой российский телеканал RT вещает на территории Великобритании.
Ofcom проинформировал о том, что направил владельцу лицензий на вещание RT в Великобритании предупреждение, в котором говорится: «Если в рамках британского расследования (инцидента со С. Скрипалем) выяснится, что со стороны российского государства в отношении Великобритании имело место незаконное применение силы, то мы будем считать уместным, в рамках исполняемых нами обязанностей, убедиться, функционирует ли RT четко и в соответствии (с принятыми нормами)».
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