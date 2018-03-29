Телеканал RT прекратит вещание в Вашингтоне

Источник: AP 2018

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU — Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила о прекращении вещания телеканала в Вашингтоне.

«Компания-провайдер, которая транслировала наш эфир в Вашингтоне, выкинула нас из сети вещания. Из-за нашего статуса “иноагента”, да», — написала главный редактор RT Маргрита Симоньян в своем телеграм-канале.

Тем временем, телеканал Россия-24 сообщает, что вещание прекратится с 1 апреля.

13 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что британские средства массовой информации не будут работать в России в случае введение Лондоном санкций в отношении телеканала RT в связи с «делом Скрипаля».

Ни одно британское средство массовой информации в нашей стране работать не будет, если они закроют Russia Today. Мария Захарова официальный представитель МИД

Ранее стало известно, что британский регулятор в сфере телерадиовещания (Ofcom) в связи с инцидентом с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем не исключил возможности пересмотра условий лицензии, на основании которой российский телеканал RT вещает на территории Великобритании.