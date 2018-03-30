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00:26 (мск), источник: РИА Новости

В Донбассе вступает в силу «пасхальное» перемирие

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости. Договоренности о прекращении огня в Донбассе в преддверии Пасхи вступают в силу в 00.01 мск в пятницу.

Источник: РИА Новости
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Стороны вновь заявили о твердой приверженности полному выполнению минских соглашений и «пасхальному перемирию», которое было достигнуто контактной группой по урегулированию конфликта на востоке Украины.

Лидеры стран «нормандского формата» приветствуют соглашение о возобновлении режима прекращения огня по случаю праздника Пасхи и подчеркнули важность его строгого соблюдения и обеспечения эффективного мониторинга и проверки со стороны Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

Новое перемирие

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Последнее, так называемое весеннее, перемирие в Донбассе было объявлено 5 марта, однако оно неоднократно нарушалось. Наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали более 10 тысяч нарушений режима прекращения огня у линии соприкосновения в Донбассе с начала года.

«Мы не только фиксируем наличие вооружения, размещенного вне линий отвода, но также фиксируем, что это вооружение применяется. Если брать временной период с 1 января по 23 марта, СММ ОБСЕ зафиксировала более 10,1 тысячи нарушений режима прекращения огня, включая 1,1 тысячи случаев применения этого вооружения в районах вдоль линии соприкосновения в Луганской области», — заявил первый замглавы СММ ОБСЕ на Украине Александр Хуг.

Контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе 26 марта подтвердила введение очередного «пасхального» перемирия с 30 марта.

Полпред РФ на переговорах в Минске Борис Грызлова ранее сообщил, что «пасхальное перемирие» в Донбассе предусматривает полное прекращение огня и запрет любых наступательных действий.

«В заявлении подтвержден запрет любых наступательных действий и разведывательных операций, ведения огня как в направлении, так и со стороны населенных пунктов, размещения и применения тяжелого вооружения в населенных пунктах и вблизи них. Контактная группа подчеркнула важность соблюдения приказов о прекращении огня и применении дисциплинарных мер к его нарушителям», — сказал Грызлов.

Готовность выполнять договоренности

Киев подтвердил договоренность о «пасхальном» перемирии в Донбассе с 30 марта и рассчитывает, что лидеры стран «нормандского формата» (Франция, Германия, Россия и Украина) его публично поддержат.

«По инициативе украинской стороны ТКГ (трехсторонняя контактная группа) договорилась о пасхальном перемирии в Донбассе с 30 марта. Это не впервые, когда стороны соглашаются прекратить огонь, на протяжении войны перемирие объявлялось 12 раз… К сожалению, ни одного раза не соблюдалось. Но на время перемирия интенсивность обстрелов значительно уменьшалась, значит, было в разы меньше погибших и раненых», — написала первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко на своей странице в Facebook в понедельник.

Позже официальный представитель Минобороны Украины Дмитрий Гуцуляк заявил, что украинские силовики готовы выполнять договоренности о «пасхальном» перемирии в Донбассе.

«Подразделения украинской армии, как и всегда, строго будут соблюдать минские договоренности в районе проведения операции на территории Донецкой и Луганской областей, гарантируя выполнение всех мер по поддержке устойчивого прекращения огня», — пообещал Гуцуляк.

Ополчение самопровозглашенной Донецкой народной республики также заявило о готовности соблюдать очередной режим прекращения огня в Донбассе. Глава ДНР Александр Захарченко выразил надежду, что «пасхальное» перемирие в Донбассе будет соблюдаться и украинскими силовиками.

Надежда всегда умирает последней. Надежда (что «пасхальное» перемирие будет соблюдаться — ред.) есть, но то, что творится на линии фронта… Вчера сильнейшее обострение на юге было. Украина находится в какой-то истерии. Надеюсь, что будет соблюдаться.
Александр Захарченко
глава ДНР

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

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