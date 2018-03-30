Макрон заявил о поддержке «Сирийских демократических сил»
ПАРИЖ, 30 мар — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг встретился с делегацией «Сирийских демократических сил» (SDF) и заявил о поддержке со стороны Парижа, в частности для стабилизации ситуации на
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