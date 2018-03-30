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02:01 (мск), источник: РИА Новости

Макрон заявил о поддержке «Сирийских демократических сил»

ПАРИЖ, 30 мар — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг встретился с делегацией «Сирийских демократических сил» (SDF) и заявил о поддержке со стороны Парижа, в частности для стабилизации ситуации на северо-востоке страны, сообщается в коммюнике Елисейского дворца.

Источник: РИА Новости

«Он (президент Франции — ред.) заверил “Сирийские демократические силы” в поддержке со стороны Франции, в частности для стабилизации зоны безопасности на северо-востоке Сирии», — говорится в документе.

Он напомнил, что после принятия резолюции 2401 Советом Безопасности ООН Франция ясно выразила свою озабоченность в связи с ситуацией в Африне и потребовала полный доступ гуманитарной помощи для гражданского населения.

Ранее газета Parisien со ссылкой на представителя делегации SDF сообщила, что власти Франции решили направить войска для помощи курдскому ополчению в сирийском Манбидже.

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