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00:39 (мск), источник: ТАСС

В ГД считают, что США хотят дестабилизировать РФ, организуя вброс дезинформации

Депутат Адальби Шхагошев поддержал ранее высказанное спикером Думы Вячеславом Володиным мнение, что распространение недостоверных новостей может быть способом разжигания «цветных революций» в РФ.

Источник: Reuters
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МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Спецслужбы США занимаются масштабным вбросом дезинформации в информационное поле России в надежде дестабилизировать ситуацию, подобно тому, как они это делали в 1990-е годы для разжигания конфликтов на Северном Кавказе, заявил журналистам в четверг первый замруководителя фракции «Единая Россия», член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.

Таким образом, Шхагошев поддержал ранее высказанное спикером Госдумы Вячеславом Володиным мнение о том, что распространение недостоверных новостей в РФ может быть одним из способов разжигания «цветных революций» в России. По словам Володина, подобные вбросы могли быть инициированы со стороны спецслужб США, либо непосредственно украинскими властями.

Шхагошев напомнил об американском подходе к ситуации на Северном Кавказе в 1990-е годы.

Американские спецслужбы демонстрируют свои старые привычки в новых условиях. ЦРУ и Госдеп, пытаясь сейчас реализовать в нашей стране сценарий «цветной революции», используют почерк, который уже был ими задействован на Кавказе в начале 1990-х годов.
Адальби Шхагошев
член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, депутат

«Эти американские структуры информационно и политически поддерживали террористов в Чечне. Кроме того, они поддерживали экстремистов финансово, что подтверждают имеющиеся доказательства, оказывали им техническую поддержку, занимались переброской боевиков», — напомнил единоросс.

По его словам, «бывшему тогда американскому президенту прямо говорили и называли фамилии, кто этим занимается в США, но ЦРУ продолжало поддерживать именно чеченских террористов и их лидеров, называя их никак иначе, как повстанцами».

«Конечная цель всех тех действий было расшатывание ситуации на Кавказе и отделение региона от России», — отметил депутат. В тот переходный для России период, добавил он, «американские спецслужбы были уверены, что добьются своей цели, и таким образом желали решить задачу по дестабилизации ситуации в целом в России».

Прошло более 20 лет, но этот грязный почерк явно прослеживается. Он не меняется, меняются лишь технологии, когда активно используются социальные сети.
Адальби Шхагошев
член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, депутат

Володин ранее привел пример, что «по угрозам совершения терактов многочисленные анонимные звонки идут с территории США, Украины, ряда других стран». Причем, указал он, «все эти сообщения вбрасывались через Украину, а известно, что на территории Украины в силовых структурах работают представители ЦРУ и Госдепа».

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