Российские летчики за неделю шесть раз поднимались на перехват иностранных самолетов
Сообщается, что воздушную разведку вдоль границ России вели 23 зарубежных летательных аппарата.
Сообщается, что воздушную разведку вдоль границ России вели 23 зарубежных летательных аппарата.
МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Российские летчики шесть раз за неделю поднимались на перехват и сопровождение иностранных воздушных судов у границ РФ. Такие данные Минобороны приводит в пятницу газета «Красная звезда».
Согласно инфографике, опубликованной в издании, воздушную разведку вдоль границ России вели 23 зарубежных летательных аппарата.
Кроме того, отмечается, что российские специалисты провели на территории США инспекцию в соответствии с Договором о СНВ. «На территории Российской Федерации иностранные специалисты инспекций не проводили», — сообщается в газете.
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