Российские летчики за неделю шесть раз поднимались на перехват иностранных самолетов

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Российские летчики шесть раз за неделю поднимались на перехват и сопровождение иностранных воздушных судов у границ РФ. Такие данные Минобороны приводит в пятницу газета «Красная звезда».

Кроме того, отмечается, что российские специалисты провели на территории США инспекцию в соответствии с Договором о СНВ. «На территории Российской Федерации иностранные специалисты инспекций не проводили», — сообщается в газете.