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04:21 (мск), источник: Интерфакс

Трамп заявил Путину о победе в потенциальной гонке вооружений

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU — Президент США Дональд Трамп в ходе последнего разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что Соединенные Штаты выиграют гонку вооружений, если две страны ее начнут, передает телеканал NBC News. П.

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По словам двух чиновников, Трамп в ходе разговора с Путиным, который состоялся 20 марта, заявил: «Если вы хотите гонку вооружений, мы можем это сделать, но я выиграю».

Как отмечает один американский чиновник, представленные президентом РФ в ходе послания Федеральному Собранию в начале месяца новые системы российского вооружения «действительно вывели президента (США — ИФ) из себя».

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В свою очередь советники американского лидера по нацбезопасности сообщили телеканалу, что на данный момент не известно, состоится ли встреча между Трампом и Путиным, так как Трамп «предлагает личную встречу практически в рамках всех своих телефонных разговоров с иностранными лидерами как формальную любезность».

Разговор Трампа с Путиным состоялся 20 марта по инициативе американской стороны. Американский президент поздравил Путина с победой на выборах. Как сообщила тогда пресс-служба Кремля, в ходе разговора «условлено о развитии дальнейших двусторонних контактов, в том числе с учетом изменений в руководстве Госдепартамента США». «Особое внимание уделено проработке вопроса о проведении возможной встречи на высшем уровне», — говорилось в сообщении. Отмечалось, что «в целом разговор (двух лидеров) носил конструктивный, деловой характер и был ориентирован на преодоление накопившихся проблем в российско-американских отношениях».

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