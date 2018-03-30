США решили выслать из страны торгового представителя России

Источник: AP 2018

По его словам, «после блокирования в сентябре прошлого года торгового представительства России в США решение о включении меня в список высылаемых дипломатов не стало большим сюрпризом».

«Это крайне провокационный шаг американской стороны в направлении дальнейшей деградации отношений между нашими странами», — добавил торгпред.

26 марта США объявили персонами нон грата 60 российских дипломатов и решили закрыть генконсульство в Сиэтле в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Также о высылке сотрудников диппредставительств объявили Австралия, Украина, Канада и более десятка стран ЕС.