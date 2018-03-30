Правительство Омской области: Кузнецов остается советником Буркова

Как ранее сообщал «СуперОмск», Кузнецов был назначен заместителем председателя федерального предвыборного штаба «Справедливой России».

«Должность советника на общественных началах не предполагает постоянного нахождения в регионе», — пояснили в правительстве Омской области.

В федеральном предвыборном штабе «Справедливой России», председателем которого стал лидер партии Сергей Миронов, Андрей Кузнецов будет отвечать за федеральную повестку справедливороссов на выборах.