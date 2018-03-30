Правительство Омской области: Кузнецов остается советником Буркова
Советник временно исполняющего обязанности губернатора Омской области по вопросам внутренней политики Андрей Кузнецов продолжает работу в региональном правительстве.
Советник временно исполняющего обязанности губернатора Омской области по вопросам внутренней политики Андрей Кузнецов продолжает работу в региональном правительстве.
Как ранее сообщал «СуперОмск», Кузнецов был назначен заместителем председателя федерального предвыборного штаба «Справедливой России».
«Должность советника на общественных началах не предполагает постоянного нахождения в регионе», — пояснили в правительстве Омской области.
В федеральном предвыборном штабе «Справедливой России», председателем которого стал лидер партии Сергей Миронов, Андрей Кузнецов будет отвечать за федеральную повестку справедливороссов на выборах.
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