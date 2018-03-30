Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Посольство РФ в США удивило англичан ответом на оскорбление
Назван лучший автомобиль в мире
Женщина притворилась беременной ради поездки в скорой
Слова Тарантино после просмотра фильма «Москва слезам не верит»
Оливковое масло назвали эликсиром
Свидания в эпоху феминизма: новые правила для мужчинСамый популярный вопрос на мужских форумах: "За что я должен платить на свидании?"
Мэр где?: Путин возмущен отсутствием главы Кемерова на совещании
СМИ: Набиуллина взялась за пенсии
В Россию и Беларусь вернется подзабытая марка недорогих машин
Самые необычные BMW
В центре Петербурга загорелся крупнейший универмаг - СМИ
Американцы усомнились в способностях Су-35 – СМИ
Экс-ведущая «Орла и решки» сделала ринопластику
Поклонники считают, что 50-летняя Алика Смехова выглядит на 35
Оливковое масло назвали эликсиром
За что отвечает наследственность
Женщина отсудила полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
6 огромных зданий, которые эффектно снесли
Фоторепортажи
11Акции в память о погибших в Кемерово
1660-летие Гари Олдмана
06:26 (мск), источник: СуперОмск

Правительство Омской области: Кузнецов остается советником Буркова

Советник временно исполняющего обязанности губернатора Омской области по вопросам внутренней политики Андрей Кузнецов продолжает работу в региональном правительстве.

Источник: Reuters

Как ранее сообщал «СуперОмск», Кузнецов был назначен заместителем председателя федерального предвыборного штаба «Справедливой России».

«Должность советника на общественных началах не предполагает постоянного нахождения в регионе», — пояснили в правительстве Омской области.

В федеральном предвыборном штабе «Справедливой России», председателем которого стал лидер партии Сергей Миронов, Андрей Кузнецов будет отвечать за федеральную повестку справедливороссов на выборах.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Омский «Шаурмастер» планирует экспансию в Новосибирск
Омичи возмутились потокам воды в отделении почты - ФОТО
Апрельские законы коснутся автолюбителей и пенсионеров
Юлия Скрипаль пришла в сознание и заговорила
Трамп заявил Путину о победе в потенциальной гонке вооружений
Тулеев перечислил однодневный заработок семьям жертв пожара в ТЦ
Самолет «России» наехал на ногу сотруднику аэропорта в Лондоне
В России стало на 200 тысяч меньше абонентов сотовой связи
Россия закрывает генконсульство США в Петербурге
Спорт
СКА — ЦСКА: хоккей на миллиард В четверг стартовал финал Западной конференции в Кубке Гагарина
Авто
Разворот грузовика на краю обрыва (видео не для слабонервных) Чем хуже и опаснее дороги, тем выше мастерство водителей: это правило в очередной раз подтвердил водитель грузовика из Китая
Hi-Tech
Ученые из МИФИ создали наноструктуры, ускоряющие работу электронной техники Добились этого, увеличив количество индия в токопроводящем слое
Кино
Ольга Бузова запускает собственный телеканал «БузоваTV» начнет вещание 1 апреля на частоте телеканала ТНТ4
Недвижимость
Что не так с торговыми центрами в России
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Счетчики воды защитили от манипуляций жильцов
На крыше лондонского небоскреба установили антисуицидальные скульптуры
Леди
40-летняя Чехова и другие звезды с осиной талией (фото) Параметры «90-60-90» уже нельзя назвать идеалом, к которому непременно стремятся все.
Дети
«Спасибо за сына!»: Орбакайте трогательно поздравила Преснякова Певица показала совместное ретрофото.
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь