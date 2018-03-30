Началась вступительная кампания в Беларуси
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, предусматривающий создание специальной комиссии, контролирующей ход поступления в вузы и ссузы.
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, предусматривающий создание специальной комиссии, контролирующей ход поступления в вузы и ссузы.
МИНСК, 30 мар —Sputnik. Глава государства 29 марта подписал указ № 121 «Об организации вступительной кампании в учреждениях образования в 2018 году», сообщает
В соответствии с данным документом, в республике создается государственная комиссия по контролю в 2018 году хода проведения вступительных испытаний в вузах и ссузах. В частности, комиссия будет следить за подготовкой и проведением централизованного тестирования и предоставлением при поступлении равных возможностей абитуриентам, а также принимать необходимые мер по устранению нарушений законодательства в части организации и проведения приема.
Кроме того, в обязанности комиссии войдет освещение кампании в СМИ, прием граждан по вопросам проведения компании.
В министерстве образования определились с минимальными баллами для ЦТ-2018.
Председателем комиссии назначен заместитель
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.