Началась вступительная кампания в Беларуси

В соответствии с данным документом, в республике создается государственная комиссия по контролю в 2018 году хода проведения вступительных испытаний в вузах и ссузах. В частности, комиссия будет следить за подготовкой и проведением централизованного тестирования и предоставлением при поступлении равных возможностей абитуриентам, а также принимать необходимые мер по устранению нарушений законодательства в части организации и проведения приема.