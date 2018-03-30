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08:27 (мск), источник: Sputnik.by

Началась вступительная кампания в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, предусматривающий создание специальной комиссии, контролирующей ход поступления в вузы и ссузы.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 30 мар —Sputnik. Глава государства 29 марта подписал указ № 121 «Об организации вступительной кампании в учреждениях образования в 2018 году», сообщает пресс-служба белорусского президента.

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В соответствии с данным документом, в республике создается государственная комиссия по контролю в 2018 году хода проведения вступительных испытаний в вузах и ссузах. В частности, комиссия будет следить за подготовкой и проведением централизованного тестирования и предоставлением при поступлении равных возможностей абитуриентам, а также принимать необходимые мер по устранению нарушений законодательства в части организации и проведения приема.

Кроме того, в обязанности комиссии войдет освещение кампании в СМИ, прием граждан по вопросам проведения компании.

В министерстве образования определились с минимальными баллами для ЦТ-2018.

Председателем комиссии назначен заместитель премьер-министра Василий Жарко. В ее состав включены члены правительства и Совета Республики, депутаты Палаты представителей, руководители органов государственного управления, представители общественных организаций, работники контролирующих органов.

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