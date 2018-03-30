CNN: власти США хотят обязать мигрантов сдавать историю пользования соцсетями за пять лет
Такая мера призвана в интересах национальной безопасности ужесточить систему проверки иностранцев, стремящихся обосноваться в Соединенных Штатах.
Такая мера призвана в интересах национальной безопасности ужесточить систему проверки иностранцев, стремящихся обосноваться в Соединенных Штатах.
Данная мера призвана в интересах национальной безопасности ужесточить систему проверки иностранцев, стремящихся обосноваться в США. Госдепартамент полагает, что нововведение непосредственно коснется 15 млн человек. Исключения из правила будут сделаны для дипломатов и официальных лиц.
Власти не намерены вводить новшество в силу немедленно. Отведен срок в 60 дней для того, чтобы проанализировать реакцию широкой общественности.
Как поясняет телекомпания, администрация Трампа считает необходимым тщательнее проверять активность мигрантов в социальных сетях после теракта в
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