В Восточный военный округ поступила ЗРС С-400

Как сообщает пресс-служба ВВО, зенитчики уже осваивают новую технику на полигоне Ашулук в Астраханской области. Пока выполнены первые учебные пуски, в апреле планируется провести учение с боевым пуском ракет.

После проведения стыковочных стрельб новая техника будет отправлена в пункт постоянной дислокации. Таким образом, в Восточном военном округе уже в нескольких зенитных ракетных воинских частях боевое дежурство будет идти на ЗРС С-400.