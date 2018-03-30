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10:05 (мск), источник: "Российская газета"

В Восточный военный округ поступила ЗРС С-400

Новая зенитная ракетная система С-400 поступила на вооружение зенитной ракетной воинской части объединения авиации и противовоздушной обороны Восточного военного округа.

Как сообщает пресс-служба ВВО, зенитчики уже осваивают новую технику на полигоне Ашулук в Астраханской области. Пока выполнены первые учебные пуски, в апреле планируется провести учение с боевым пуском ракет.

После проведения стыковочных стрельб новая техника будет отправлена в пункт постоянной дислокации. Таким образом, в Восточном военном округе уже в нескольких зенитных ракетных воинских частях боевое дежурство будет идти на ЗРС С-400.

Справка «РГ».

Зенитно-ракетная система С-400 способна на дальности до 400 километров поражать аэродинамические цели, а на дальности до 60 километров — баллистические, летящие со скоростями до 4,8 километров в секунду. Она вдвое эффективнее предшественников. Каждая установка может обеспечить одновременный обстрел до 36 целей с наведением до 72 ракет. При этом любой комплекс С-400 может управлять сетью ЗРК различных типов: С-400, С-300, Панцирь-С1, Тор-М1, — объединив под своим началом десятки пусковых установок с сотнями ракет.

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