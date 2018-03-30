В Восточный военный округ поступила ЗРС С-400
Новая зенитная ракетная система С-400 поступила на вооружение зенитной ракетной воинской части объединения авиации и противовоздушной обороны Восточного военного округа.
Новая зенитная ракетная система С-400 поступила на вооружение зенитной ракетной воинской части объединения авиации и противовоздушной обороны Восточного военного округа.
Как сообщает
После проведения стыковочных стрельб новая техника будет отправлена в пункт постоянной дислокации. Таким образом, в Восточном военном округе уже в нескольких зенитных ракетных воинских частях боевое дежурство будет идти на ЗРС С-400.
Справка «РГ».
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.