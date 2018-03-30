Бурков: «Минстрой раньше куда хотел, туда и тащил дороги»
Такого больше не будет. В этом году в Омской области выполнят прошлогодние обязательства по ремонту дорог местного значения.
Такого больше не будет. В этом году в Омской области выполнят прошлогодние обязательства по ремонту дорог местного значения.
Глава Омской области Александр Бурков обсудил с руководителями районов планы по ремонту и реконструкции сельских дорог в 2018 году.
В частности, был поднят вопрос об исполнении обязательств перед населением по программе прошлого года.
У каждого муниципалитета были свои причины невыполнения работ, в итоге — дорог нет.
Александр Бурков:
— Субсидии, выделенные муниципальным образованиям из дорожного фонда, освоены лишь на 88%. Я уж молчу про сельские дороги. Очень низкий показатель. Чуть более 40% — никуда не годится. Не хотелось бы видеть такой уровень исполнения в этом году. Этот вопрос постоянно должен быть на вашем личном контроле. Рассчитываю на вашу активность.
Как отметил глава региона, Минстрой раньше куда хотел, туда и тащил дороги. Этому пришел конец. В этом году будут расставляться приоритеты с учётом пожеланий руководителей поселений.
Главам районов поручено четко отслеживать качество выполнения ремонтных работ и провести приемку дорог.
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