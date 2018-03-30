Бурков: «Минстрой раньше куда хотел, туда и тащил дороги»

Источник: Om1.ru

Глава Омской области Александр Бурков обсудил с руководителями районов планы по ремонту и реконструкции сельских дорог в 2018 году.

В частности, был поднят вопрос об исполнении обязательств перед населением по программе прошлого года.

Читайте также На ремонт дорог в Омской области выделили 32 миллиона рублей

У каждого муниципалитета были свои причины невыполнения работ, в итоге — дорог нет.

Александр Бурков:

— Субсидии, выделенные муниципальным образованиям из дорожного фонда, освоены лишь на 88%. Я уж молчу про сельские дороги. Очень низкий показатель. Чуть более 40% — никуда не годится. Не хотелось бы видеть такой уровень исполнения в этом году. Этот вопрос постоянно должен быть на вашем личном контроле. Рассчитываю на вашу активность.

Как отметил глава региона, Минстрой раньше куда хотел, туда и тащил дороги. Этому пришел конец. В этом году будут расставляться приоритеты с учётом пожеланий руководителей поселений.