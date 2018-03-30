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11:30 (мск), источник: Om1.ru

Бурков: «Минстрой раньше куда хотел, туда и тащил дороги»

Такого больше не будет. В этом году в Омской области выполнят прошлогодние обязательства по ремонту дорог местного значения.

Источник: Om1.ru

Глава Омской области Александр Бурков обсудил с руководителями районов планы по ремонту и реконструкции сельских дорог в 2018 году.

В частности, был поднят вопрос об исполнении обязательств перед населением по программе прошлого года.

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У каждого муниципалитета были свои причины невыполнения работ, в итоге — дорог нет.

Александр Бурков:

 — Субсидии, выделенные муниципальным образованиям из дорожного фонда, освоены лишь на 88%. Я уж молчу про сельские дороги. Очень низкий показатель. Чуть более 40% — никуда не годится. Не хотелось бы видеть такой уровень исполнения в этом году. Этот вопрос постоянно должен быть на вашем личном контроле. Рассчитываю на вашу активность.

Как отметил глава региона, Минстрой раньше куда хотел, туда и тащил дороги. Этому пришел конец. В этом году будут расставляться приоритеты с учётом пожеланий руководителей поселений.

Главам районов поручено четко отслеживать качество выполнения ремонтных работ и провести приемку дорог.

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