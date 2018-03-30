Машины с дипномерами начали покидать генконсульство США в Петербурге
С. -ПЕТЕРБУРГ, 30 мар — РИА Новости. Автомобили с дипломатическими номерами начали покидать территорию генерального консульства США в Петербурге, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.
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