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11:35 (мск), источник: РИА Новости

Машины с дипномерами начали покидать генконсульство США в Петербурге

С. -ПЕТЕРБУРГ, 30 мар — РИА Новости. Автомобили с дипломатическими номерами начали покидать территорию генерального консульства США в Петербурге, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.

Источник: РИА Новости

В четверг власти РФ заявили о высылке 60 американских дипломатов и закрытии генконсульства США в Северной столице. Меры были приняты в ответ на решение властей США о высылке 60 российских дипломатов и закрытии генконсульства РФ в Сиэтле.

В МИД подчеркнули, что Россия высылает 58 сотрудников американского посольства в Москве и двух работников консульства в Екатеринбурге. Дипломатов обязали покинуть территорию России до 5 апреля. Здание консульства в Петербурге предписано покинуть не позднее 31 марта.

Как передает корреспондент РИА Новости, по меньшей мере три внедорожника с дипломатическими номерами в пятницу утром выехали из внутреннего двора генерального консульства США на Фурштатской улице.

Утром за день до закрытия у генконсульства США в Петербурге ажиотажа и спешных сборов не наблюдалось. Сотрудник службы доставки Pony Express вынес из здания три жёлтых мешка. Также здание консульства покинула женщина с двумя пакетами, которая уехала на автомобиле службы доставки.

Государственный флаг США на здании дипмиссии приспущен. Как пояснил полицейский, это связано с трагедией в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, где в воскресенье при пожаре погибли 64 человека.

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