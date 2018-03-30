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13:08 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Дмитрий Медведев и члены правительства подали декларации за 2017 год

Премьер-министр России Дмитрий Медведев и все члены правительства подали декларации о своих доходах за 2017 год, сообщает ТАСС. «Да, в соответствии с законом, премьер и члены правительства подали декларации», — отметили в пресс-службе правительства.

Источник: Reuters

Согласно действующему законодательству, госслужащие обязаны отчитаться о своих доходах и доходах своих супругов и детей за прошлый год до 1 апреля. С 2013 года они обязаны отчитываться также и о крупных тратах, если они превышают трехлетний годовой доход. В этом случае необходимо пояснить, откуда взялись деньги на покупку недвижимости, автомобилей, ценных бумаг и других дорогостоящих приобретений.

Согласно прошлогодней декларации, в 2016 году господин Медведев заработал 8 млн 586 тыс. 974 рубля. Самым богатым членом правительства стал министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, заработавший 582 млн 146 тыс. рублей. В конце списка оказался глава Минсельзоза Александр Ткачев, заработавший 5,6 млн руб.

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