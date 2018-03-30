Кремль не будет давать комментариев в отношении скандала с депутатом Слуцким

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«Нет, она [позиция] не будет [объявлена], — сказал Песков, отвечая на вопрос последует ли официальная позиция Кремля. — Я неоднократно говорил, что мы не комментируем эту ситуацию».

Представитель Кремля уточнил, что на встрече со студентами Высшей школы экономики, прошедшей в формате офф-рекорд, он высказал свою личную точку зрения. «Со Слуцким мы не считаем возможным комментировать, это абсолютно не наш вопрос. Он не подлежит комментариям», — подчеркнул он.