Кремль не будет давать комментариев в отношении скандала с депутатом Слуцким
МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/.
МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/.
«Нет, она [позиция] не будет [объявлена], — сказал Песков, отвечая на вопрос последует ли официальная позиция Кремля. — Я неоднократно говорил, что мы не комментируем эту ситуацию».
Представитель Кремля уточнил, что на встрече со студентами Высшей школы экономики, прошедшей в формате
Песков также отказался обсуждать свою собственную позицию. «Я не хотел бы обсуждать то, о чем я вчера говорил со студентами. Это не было служебным мероприятием. Это никак не относится к моей работе. Нет, это не было мнением Кремля», — добавил он.
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