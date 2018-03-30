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14:42 (мск), источник: РИА Новости

Россия закрывает генконсульство США в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Россия высылает 60 американских дипломатов и закрывает генеральное консульство США в Санкт-Петербурге. Около 11.20 из здания генконсульства США на Фурштатской улице начали выносить коробки, пакеты и мебель.

Источник: РИА Новости

Под прицелом теле- и фотокамер вещи грузят в автомобили, которые затем уезжают.

Территорию генконсульства покинули по меньшей мере четыре внедорожника с дипномерами. Также сотрудник службы доставки Pony Express вынес из здания консульства три желтых мешка.

Генконсульство должно быть закрыто до субботы.

Дипломатические шаги

В четверг Москва заявила о высылке 58 сотрудников американского посольства в Москве и двух работников консульства в Екатеринбурге и закрытии генконсульства США в Петербурге.

Дипломатов обязали покинуть территорию России до пятого апреля.

Это стало ответной мерой на решение властей США выслать 60 российских дипломатов и закрыть генконсульство России в Сиэтле.

На этой неделе ряд стран Евросоюза, Канада, Норвегия, Украина и некоторые другие государства также объявили о высылке российских дипломатов из-за «дела Скрипаля».

В начале марта в британском Солсбери нашли без сознания работавшего на британские спецслужбы экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь.

В Британии утверждают, что их отравили веществом, разработанным в рамках советской программы «Новичок». При этом в СССР проекта с таким названием не существовало, а в обозначении системы использовали цифры. Название же «Новичок» зарубежные СМИ растиражировали с подачи советского ученого Вила Мирзаянова, который вообще не имел отношения к разработке химического оружия.

Проиграют россияне

В Госдепартаменте уже прокомментировали решение закрыть генконсульство США в Петербурге. Дипломаты отмечают, что это отразится, прежде всего, на самих россиянах, которым нужна виза для поездок в США.

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Официальный представитель ведомства Хезер Науэрт напомнила, что генконсульство в Петербурге занималось, в том числе, выдачей виз россиянам и проведением собеседований с ними.

«Когда мы вынуждены закрывать наши объекты, когда мы вынуждены сокращать наш персонал, у нас меньше людей, которые могут ответить на эти вопросы», — сказала она.

По ее словам, в Вашингтоне не знают, почему Москва решила закрыть именно генконсульство США в Санкт-Петербурге.

В свою очередь, в Кремле заявили, что не согласны с оценкой о неоправданности реакции Москвы на высылку российских дипломатов из США.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Россия была вынуждена предпринять ответные шаги в ответ на «недружественные, неконструктивные, незаконные действия, совершенные Вашингтоном».

Как это повлияет на турпоток

В Санкт-Петербурге не ожидают серьезного падения туристического потока после закрытия генерального консульства США.

Как считает председатель городского комитета по развитию туризма Андрей Мушкарев, это не станет глобальной проблемой.

«Потому что, например, в части, касающейся американских туристов, они приезжают в наш город в превалирующем большинстве на борту круизных судов. Это их традиционный вид путешествия, они прибывают сюда на 72 часа без виз. С этой точки зрения поток не упадет», — отметил он.

По его мнению, выездной турпоток из Петербурга в США снизится из-за того, что будет сложнее получить визу.

Получение американской визы для россиян, как и российской визы в Америке «представляло в некоторой степени сложность для одной и другой стороны», заключил Мушкарев.

Дипломатическая часть холодной войны

Как считает директор научно-исследовательского Института политической социологии Вячеслав Смирнов, когда США высылали российских дипломатов, они просчитывали возможные ответные меры.

«В международных делах, в таком тонком вопросе, как дипломатическая служба, всегда учитывается реакция партнера на любые санкции. Возможно, они считали, что будет закрыто консульство не в Санкт-Петербурге, а, допустим, в Екатеринбурге», — заявил он в эфире радио Sputnik.

По его словам, пока непонятно, как будет дальше развиваться дипломатическая часть нынешней «холодной войны».

«Не думаю, что очередные шаги, какие-то новые санкции со стороны США последуют прямо немедленно», — добавил эксперт.

Он добавил, что ответного шага американских властей можно ждать к лету.

Опрос в Твиттере

Кроме того, во вторник пользователи сети Twitter в ходе опроса, организованного посольством России в США, проголосовали за закрытие генерального консульства Соединенных Штатов в Санкт-Петербурге: за это решение высказалась почти половина респондентов — 47 процентов.

Как следует из итогов голосования, чуть меньше (35 процентов респондентов) высказались за закрытие генконсульства в Екатеринбурге, 18 процентов — за закрытие дипмисии во Владивостоке. Всего в голосовании участие приняли 57,5 тысячи человек. Сообщение было ретвитнуто 2,9 тысячи раз.

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