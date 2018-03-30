В Узбекистане разрешили допрашивать свидетелей в формате видеоконференции
В настоящий момент в соответствии с
В настоящий момент в соответствии с
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Сенат Узбекистана на пленарном заседании одобрил поправки в законодательство, позволяющие допрашивать свидетелей по уголовному делу в режиме видеоконференции, сообщает РИА Новости со ссылкой на информационную службу верхней палаты парламента.
«Законом вносятся изменения и дополнения в
Поправки в УПК также предоставляют право публикаций на официальном
Закон о поправках направлен на подпись президенту Узбекистана.
В настоящий момент в соответствии с УПК республики допрос свидетелей, потерпевших, подозреваемых и обвиняемых проводится непосредственно при их личной встрече с дознавателем или следователем.
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