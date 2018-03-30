Приостановлено членство Николая Ингликова в «Единой России»

Решение о приостановлении членства в партии депутата Думы Нижнего Новгорода Николая Ингликова принято на заседании политсовета НРО «Единой России», сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

Это связано с возбуждением в отношении Ингликова уголовного дела. Отмечается, что подобная процедура предусмотрена уставом партии.