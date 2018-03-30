В российскую армию весной призовут 128 тысяч человек

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«Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2018 года призыв на военную службу граждан РФ в возрасте от 18 до 28 лет, не прибывающих в запасе и подлежащих в соответствии с федеральным законом “О воинской обязанности и военной службе” призыву на военную службу, в количестве 128 тысяч человек», — говорится в указе, размещенном на информационно-правовом портале Garant.ru.

Тем же документом соответствующим органам поручено обеспечить увольнение с военной службы призывников, чей срок службы истек.

Ранее в интервью газете «Красная звезда» врио начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский сообщил, что число призываемых этой весной солдат-срочников уменьшилось на 10%, по сравнению с прошлогодним весенним призывом (142 тысячи новобранцев). Он напомнил, что в осеннюю кампанию в соответствии с указом президента были призваны и направлены для прохождения военной службы 134 тысячи человек. «Снижение нормы обусловлено в первую очередь увеличением в составе Вооруженных Сил доли военнослужащих по контракту», — сказал Бурдинский.

В пятницу днем в эфире канала «Россия-24» он сообщил, что в Минобороны регулируют соотношение солдат-срочников и контрактников. «Планируется, что в этом году у нас по контракту будет проходить службу 383 тысячи человек», — сказал Бурдинский.

Он напомнил, что в ряде регионов весенней призывной кампании не будет. В соответствии с законом, в республике Коми, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах, а также в некоторых муниципальных образованиях Камчатского, Красноярского, Пермского краев, Амурской, Иркутской, Магаданской и Сахалинской областей призыв проводится только один раз в год.

Согласно ранее изданному указу президента РФ, в 2018 году штатная численность Вооруженных сил РФ сократилась на 293 человека. В ноябре 2017 года президент РФ Владимир Путин своим указом установил численность российских Вооруженных сил — 1 млн 902 тысячи 758 человек, из них 1 млн 13 тысяч 628 являются военнослужащими.