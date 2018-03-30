В российскую армию весной призовут 128 тысяч человек
Москва. 30 марта. INTERFAX.RU. На срочную службу в российской армии в ходе весенней призывной кампании будут призваны 128 тысяч человек, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
Москва. 30 марта. INTERFAX.RU. На срочную службу в российской армии в ходе весенней призывной кампании будут призваны 128 тысяч человек, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
«Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2018 года призыв на военную службу граждан РФ в возрасте от 18 до 28 лет, не прибывающих в запасе и подлежащих в соответствии с федеральным законом “О воинской обязанности и военной службе” призыву на военную службу, в количестве 128 тысяч человек», — говорится в указе, размещенном на
Тем же документом соответствующим органам поручено обеспечить увольнение с военной службы призывников, чей срок службы истек.
Ранее в интервью газете «Красная звезда» врио начальника Главного
Он напомнил, что в ряде регионов весенней призывной кампании не будет. В соответствии с законом, в республике Коми, Ненецком и
Согласно ранее изданному указу президента РФ, в 2018 году штатная численность Вооруженных сил РФ сократилась на 293 человека. В ноябре 2017 года президент РФ Владимир Путин своим указом установил численность российских Вооруженных сил — 1 млн 902 тысячи 758 человек, из них 1 млн 13 тысяч 628 являются военнослужащими.
Ранее Путин вносил изменения в численность Вооруженных сил в марте 2017 года. Указом устанавливалась численность ВС РФ с 1 июля 2017 года: 1 903 051 единицы, в том числе 1 013 628 военнослужащих. В 2016 году указом президента РФ была установлена численность ВС РФ в размере 1 885 371 человек.
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