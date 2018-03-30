Посол России в США пожаловался на «токсичную обстановку» в Вашингтоне

Источник: РИА "Новости"

«Сейчас Россия ответственна за все, даже за плохую погоду», — пожаловался господин Антонов. Он подчеркнул, что Россия не вмешивалась в выборы американского президента в 2016 году, и обвинения 13 россиянам, который спецпрокурор США выдвинул по делу о «вмешательстве», не могут являться доказательством обратного.

Касательно «дела Скрипаля», господин Антонов повторил позицию российских властей: Москве незачем было травить бывшего разведчика ГРУ.

Посол назвал справедливыми ответные меры России на высылку своих дипломатов из США. «Если кто-либо бьет вас по щеке, какова будет ваша реакция? Вы отплатите тем же. Без слов», — сказал господин Антонов.

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При этом российский посол отметил, что неоднократно призывал американские власти к диалогу.

Напомним, после отравления Сергея и Юлии Скрипалей, в котором Лондон винит Москву, Великобритания выслала 23 сотрудника российской дипмиссии. Россия ответила зеркально. Позже в знак с солидарности с Великобританией о высылке российских дипломатов объявили 26 стран. Персонами нон грата были объявлены в общей сложности больше 150 человек. Россия обещала ответить каждой из стран. Вчера зеркальный ответ был дан США: Россия закрывает американские консульство в Санкт-Петербурге и высылает 60 дипломатов. Сегодня МИД РФ объявил об ответных мерах другим союзницам Великобритании.