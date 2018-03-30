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17:50 (мск), источник: Volga News

Дмитрий Азаров принял участие в военных сборах в поселке Рощинский

В субботу, 30 марта, в преддверии весеннего призыва в Вооруженные силы России в поселке Рощинском прошли учебно-методические сборы для председателей призывных комиссий, руководителей районных военкоматов и глав районов. В мероприятии принял участие глава региона Дмитрий Азаров.

Источник: РИА "Новости"

Сборы традиционно проходят два раза в год накануне осеннего и весеннего призывов. Здесь подводятся итоги предыдущего периода, ставятся задачи на будущее.

Плановое задание на осенний призыв 2017 года по Самарской области составляло 1839 человек. Оно было выполнено в полном объеме. Весной этого года в регионе должны призвать на воинскую службу 2900 человек.

В период, предшествующий призыву, военными проведена большая подготовительная работа: оборудованы призывные пункты в районах, сборный пункт области, завезено вещевое имущество, продовольствие.

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Учебно-методические сборы — завершающий этап подготовки. Сначала участники работали в группах, затем выехали на полигон, где проводиться стрельба из боевого оружия. Здесь обустроено несколько учебных точек — стрельба из пулемета, снайперской винтовки, автомата Калашникова, гранатомета, пистолета ПМ. В общей сложности в сборах приняли участие около 120 человек.

Дмитрий Азаров напомнил, что президентом страны поставлена задача: абсолютное лидерство в строительстве мобильной, хорошо оснащенной, профессиональной армии.

«Наша с вами задача — обеспечение призыва граждан на военную службу. 1 апреля начинается новый призыв, который продлится до 15 июня. Предстоит большая работа, без вашего личного участия организация и проведение призыва невозможны. Я уверен, что мы будем гордиться военнослужащими, призванными с территории Самарской области», — сказал глава региона, обращаясь к участникам сборов.

Врио заместителя председателя правительства Самарской области, руководитель департамента по вопросам общественной безопасности Юрий Иванов, также являющийся председателем призывной комиссии резервного состава, рассказал о работе, которая ведется с будущими военнослужащими до начала призыва.

Все начинается с постановки молодежи на воинский учет, затем обучение по специальным образовательным программам, 5-дневные сборы, где предусмотрены практические занятия по начальной военной подготовке, прохождение медицинской комиссии.

В итоге в военкоматах, исходя из данных о состоянии здоровья, психологической устойчивости, уровня образования, отобранных призывников определяют в команды и направляют служить именно в те рода войск, которым они объективно наиболее соответствуют.

«Практика показывает, что в команду отбирают одного призывника из шести, — отметил Юрий Иванов. — Еще 10−15 лет назад популярность военной службы была не так высока, и наблюдался дефицит призывников. Сейчас наблюдается совсем другая тенденция: призывные комиссии, медицинские комиссии решают обратную задачу — выбрать из числа желающих самых лучших, самых достойных».

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