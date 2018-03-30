МИД РФ официально объявил о высылке дипломатов 23 стран из России

Источник: РИА "Новости"

«30 марта в МИД России были вызваны руководители дипмиссий Австралии, Албании, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Канады, Латвии, Литвы, Македонии, Молдавии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Румынии, Украины, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции, Эстонии», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского МИД.

Им были вручены ноты протеста и заявлено, что в ответ на необоснованные требования указанных государств о высылке российских дипломатических сотрудников на основании бездоказательных обвинений Великобритании в адрес России из-за «дела Скрипалей» российская сторона объявляет «persona non grata» соответствующее количество сотрудников дипучреждений этих стран в Российской Федерации. МИД РФ

Как подчеркивается в заявлении, «с учетом того, что в последний момент к перечисленным странам решили присоединиться Бельгия, Венгрия, Грузия и Черногория, Россия оставляет за собой право на ответные шаги в отношении данных государств».

Ранее в пятницу о высылке своих дипломатов из России сообщили во внешнеполитических ведомствах Латвии, Литвы, Финляндии, Италии, Польши и Чехии.

«Дело Скрипаля» и высылка российских дипломатов

В марте британские власти, возложившие на Россию вину за отравление в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, выслали из Великобритании 23 российских дипломатов.

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После этого о высылке российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией после отравления в Солсбери объявили 25 европейских государств, а также США, Канада и Австралия. В общей сложности страны выслали 153 российских дипломатов. В МИД РФ обещали ответить на эти действия.

29 марта глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на пресс-конференции, что ответом России на выдворение из США 60 российских дипломатов и закрытие генконсульства в Сиэтле станет высылка из РФ аналогичного количества дипломатов и отзыв согласия на работу генконсульства США в Санкт-Петербурге. Он предупредил, что ответные меры будут «зеркальными и не только». В пятницу Генконсульство США в Санкт-Петербурге начало вывозить вещи из здания на Фурштатской улице.