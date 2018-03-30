МИД РФ официально объявил о высылке дипломатов 23 стран из России
Москва. 30 марта. INTERFAX.RU. Москва объявила о введении зеркальных ответных мер в отношении 23 стран, выславших российских дипломатов
Москва. 30 марта. INTERFAX.RU. Москва объявила о введении зеркальных ответных мер в отношении 23 стран, выславших российских дипломатов
«30 марта в МИД России были вызваны руководители дипмиссий Австралии, Албании, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Канады, Латвии, Литвы, Македонии, Молдавии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Румынии, Украины, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции, Эстонии», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского МИД.
Им были вручены ноты протеста и заявлено, что в ответ на необоснованные требования указанных государств о высылке российских дипломатических сотрудников на основании бездоказательных обвинений Великобритании в адрес России
из-за«дела Скрипалей» российская сторона объявляет «persona non grata» соответствующее количество сотрудников дипучреждений этих стран в Российской Федерации.
Как подчеркивается в заявлении, «с учетом того, что в последний момент к перечисленным странам решили присоединиться Бельгия, Венгрия, Грузия и Черногория, Россия оставляет за собой право на ответные шаги в отношении данных государств».
Ранее в пятницу о высылке своих дипломатов из России сообщили во внешнеполитических ведомствах Латвии, Литвы, Финляндии, Италии, Польши и Чехии.
«Дело Скрипаля» и высылка российских дипломатов
В марте британские власти, возложившие на Россию вину за отравление в Солсбери
После этого о высылке российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией после отравления в Солсбери объявили 25 европейских государств, а также США, Канада и Австралия. В общей сложности страны выслали 153 российских дипломатов. В МИД РФ обещали ответить на эти действия.
29 марта глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на
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