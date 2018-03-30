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18:56 (мск), источник: Daily Storm

В Китае запретили называть Ким Чен Ына свиньей

Лидер КНДР впервые покинул Северную Корею, чтобы лично поздравить китайского президента с переизбранием.

Источник: Reuters

Во время визита Ким Чен Ына в Китай запросы «Ким Толстенький III», «жирный», «толстяк», «толстый в поезде» и «свинья» в сочетании с именем северокорейского лидера вошли в десятку самых популярных в китайском сервисе микроблогов Weibo.

В результате руководство платформы приняло решение ввести блокировку запросов, в которых может содержаться оскорбительные выражения для главы КНДР. Китайские СМИ объяснили необходимость цензуры «чувствительными» отношениями Китая и Северной Кореи.

Запросы со словом «жирный» блокируются Weibo, сообщил UPI. Другие китайские интернет-порталы пошли дальше. Baidu блокирует такие поисковые термины, как «он прибыл» или «Ким Чен Ын визит». Между тем пользователи соцсетей начали распространять карикатуры на главу Северной Кореи.

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Ранее КНДР выразила недовольство тем, что китайские пользователи соцсетей позволяют себе смеяться над лишним весом лидера соседней страны. Северокорейские представители заявили, что чувства Ким Чен Ына будут задеты, если он узнает о насмешках, напомнил UPI.

Ким Чен Ын для своего первого зарубежного визита со времени прихода к власти в 2011 году выбрал соседний Китай. Вместе с супругой Ли Соль Чжу глава КНДР отправился в Пекин на бронированном поезде. Визит занял несколько дней: с 25 по 28 марта. Официально поездка в Китай не была анонсирована. Агентство «Синьхуа» сообщило, что Ким Чен Ын решил лично поздравить китайского президента Си Цзиньпина с переизбранием. Лидер Северной Кореи также в очередной раз выразил готовность встретиться с главой США Дональдом Трампом.

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