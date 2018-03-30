В Китае запретили называть Ким Чен Ына свиньей

Источник: Reuters

Во время визита Ким Чен Ына в Китай запросы «Ким Толстенький III», «жирный», «толстяк», «толстый в поезде» и «свинья» в сочетании с именем северокорейского лидера вошли в десятку самых популярных в китайском сервисе микроблогов Weibo.

В результате руководство платформы приняло решение ввести блокировку запросов, в которых может содержаться оскорбительные выражения для главы КНДР. Китайские СМИ объяснили необходимость цензуры «чувствительными» отношениями Китая и Северной Кореи.

Запросы со словом «жирный» блокируются Weibo, сообщил UPI. Другие китайские интернет-порталы пошли дальше. Baidu блокирует такие поисковые термины, как «он прибыл» или «Ким Чен Ын визит». Между тем пользователи соцсетей начали распространять карикатуры на главу Северной Кореи.

8 фотографий 8 фотографий 8 фотографий

Ранее КНДР выразила недовольство тем, что китайские пользователи соцсетей позволяют себе смеяться над лишним весом лидера соседней страны. Северокорейские представители заявили, что чувства Ким Чен Ына будут задеты, если он узнает о насмешках, напомнил UPI.